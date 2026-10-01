Tổng thống Cộng hoà Panama và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/10/2026.

Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh: AP)