Chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược. Cùng với đó, tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu Nhân dân.