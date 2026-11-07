Toàn cảnh Quốc lộ 21B qua Hà Nội sau khi mở rộng 6 làn, thông xe sớm một tháng

Đoạn Quốc lộ 21B qua Bình Minh và Thanh Oai (Hà Nội) từng chịu cảnh quá tải do mặt đường hẹp, nay đã được mở rộng lên 6 làn xe, thông xe kỹ thuật sớm gần một tháng.
Video: Quốc lộ 21B qua Hà Nội sau khi mở rộng 6 làn
Cùng với việc hoàn thiện nền, mặt đường, các hạng mục thoát nước và chiếu sáng cũng được triển khai song song để bảo đảm kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Tại những vị trí còn lại, các hạng mục cuối cùng đang được triển khai khẩn trương để sớm hoàn thành toàn bộ công trình.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thanh Oai cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật, đơn vị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công vỉa hè, trồng cây xanh và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng ngay trong tháng 11.
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