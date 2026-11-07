Toàn cảnh Quốc lộ 21B qua Hà Nội sau khi mở rộng 6 làn, thông xe sớm một tháng

Trước khi được đầu tư mở rộng, nhiều đoạn Quốc lộ 21B qua địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Oai và Ứng Hòa trước đây có mặt đường chỉ rộng 4-5 m. Không gian lưu thông hạn chế, trong khi phải đáp ứng nhu cầu đi lại và hoạt động của các xe trọng tải lớn, khiến tuyến đường thường xuyên chịu áp lực.