Toàn cảnh lai dắt nhịp cầu lá dừa nước 3.400 tấn vượt sóng về trung tâm TP.HCM

Video: Nhịp cầu ‘lá dừa nước’ được lai dắt về trung tâm TP.HCM.
Bộ Chính trị đồng ý áp dụng cơ chế ưu đãi cao nhất cho Khu Kinh tế Dung Quất
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương để KKT Dung Quất (Quảng Ngãi) áp dụng các cơ chế, chính sách và các ưu đãi cao nhất theo Luật Phát triển đô thị.
Chuyên gia: Chứng khoán tuần tới có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật
Theo các chuyên gia, tuần tới VN-Index có khả năng xuất hiện thêm các nhịp hồi phục kỹ thuật, với vùng 1.680–1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần.
Chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Việt Nam đã cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký kết hiệp định thương mại tự do.
Thủ tướng: Chuyển từ 'làm ra tại Việt Nam' sang 'sáng tạo bởi Việt Nam'
Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, Thủ tướng yêu cầu chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”.
Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: 4 gói thầu quan trọng triển khai ra sao?
Bộ Xây dựng hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn, thống nhất chỉ định 4 gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
TP.HCM lên kế hoạch giảm sở hữu tại Becamex, chuyển chủ sở hữu với SJC
Tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Becamex do UBND TP.HCM nắm giữ giảm xuống mức trên 65%; SJC cùng nhiều đơn vị khác sẽ chuyển giao quyền đại diện vốn chủ sở hữu về HFIC.
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