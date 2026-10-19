Toàn cảnh lai dắt nhịp cầu lá dừa nước 3.400 tấn vượt sóng về trung tâm TP.HCM

Rạng sáng 16/10, sau quá trình thi công và chuẩn bị tại cầu cảng, nhịp chính cầu đi bộ cùng hệ khung đỡ được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng. Các kỹ sư kiểm tra hệ thống khung đỡ, điểm tựa và những vị trí liên kết cố định trên boong, bảo đảm kết cấu ổn định trước khi vận chuyển.