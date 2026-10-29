Toàn cảnh đường băng đón chuyến bay đầu tiên, hướng tới APEC 2027

Anh Hoàng Hải Thịnh cùng gia đình từ TP.HCM ra Phú Quốc, lần đầu anh chị đưa con ra đảo. Khi biết mình vừa có mặt trên chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng số 2, anh cười và cho hay: “Rất may mắn, rất bất ngờ, giống như hôm nay mình được cùng khánh thành đường băng này”.

Ông Huỳnh Tấn Phát, quê Đà Nẵng, cùng đoàn gia đình 11 người từ TP.HCM đến Phú Quốc du lịch. Ấn tượng với hạ tầng khang trang, quy mô đầu tư và phong cách phục vụ tại sân bay, ông càng thích thú khi biết công trình sẽ phục vụ các chuyến bay chuyên cơ dịp APEC 2027 và chỉ nói ngắn gọn: “Quá tuyệt vời”. Đường băng số 2 nằm trong tổng thể dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được xây dựng để đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay hiện đại. Trước ngày vận hành, các kỹ sư, công nhân khẩn trương rà soát, vệ sinh mặt đường, thu dọn vật liệu còn sót lại và kiểm tra các hạng mục kỹ thuật, bảo đảm điều kiện an toàn cho chuyến bay đầu tiên. Bề mặt đường cất hạ cánh cùng hệ thống vạch sơn tín hiệu, chỉ dẫn được hoàn thiện theo các yêu cầu kỹ thuật hàng không. Những vạch đánh dấu vị trí tiếp đất, tim đường băng và giới hạn mặt đường giúp phi công xác định hướng, vị trí khi cất, hạ cánh. Dọc đường băng là hệ thống đèn hiệu hàng không, kết hợp thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II. Hệ thống hỗ trợ phi công tiếp cận, hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, góp phần nâng cao độ an toàn và tính ổn định của hoạt động khai thác. Đường băng số 2 kết nối với hệ thống đường lăn, sân đỗ trong tổng thể dự án mở rộng sân bay. Hạ tầng khu bay được đầu tư đồng bộ, hướng tới khả năng vận hành linh hoạt hai đường cất hạ cánh, phục vụ các chuyến bay thương mại, thuê chuyến và chuyên cơ trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Để hoàn thành đường băng trong 8 tháng, Sun Group phối hợp với hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai thi công trong điều kiện biển đảo nhiều thách thức. Vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, thời tiết thất thường, nhân lực khan hiếm, trong khi sân bay vẫn duy trì hoạt động với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ. Trên toàn dự án mở rộng sân bay, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ. Riêng đường băng số 2 phải trải qua các bước kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn hàng không. Sau khi đường băng số 2 hoạt động, đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu sẽ được nâng cấp từ 3.000 m lên 3.500 m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75 m, hướng tới tiếp nhận các dòng tàu bay Code F như Airbus A380-800 và Boeing 747-8F.