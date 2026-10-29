Gần 200 người dự tiệc chia tay xóm nhỏ Hà Nội trước ngày nhường đất mở đường

(VTC News) -

Những ngày qua, hình ảnh người dân khu tập thể kho 708 (cụm 591, xã Ngọc Hồi, Hà Nội) dựng rạp, tổ chức liên hoan với hơn 20 mâm cỗ trước ngày di dời nhà ở để nhường mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A được chia sẻ trên mạng xã hội.

Buổi gặp mặt có gần 200 người tham dự, trong đó có những gia đình đã gắn bó với khu dân cư hàng chục năm. Với họ, đây không đơn thuần là một bữa liên hoan mà còn là dịp để bà con ngồi lại, trò chuyện và nhắc về quãng thời gian sống cùng nhau trước khi một bộ phận cư dân chuyển đến nơi ở mới.

Tại khu vực tổ chức, người dân dựng chiếc rạp rộng hơn 90m², bố trí bàn ghế và chuẩn bị hệ thống âm thanh, màn hình karaoke. Trên sân khấu là tấm phông mang thông điệp “Tạm biệt nơi ở cũ - Khởi đầu hành trình mới, Kỷ niệm giữ lại - Tương lai vươn xa”.

Buổi liên hoan chia tay của người dân khu tập thể kho 708 (cụm 591, xã Ngọc Hồi, Hà Nội).

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đoàn Tâm Duyến (trưởng thôn 591, xã Ngọc Hồi) cho biết, có 64 hộ dân thuộc phạm vi quy hoạch dự án tại khu vực đường tàu - tập thể kho 708. Trong đó, 33 hộ phải di dời toàn bộ đến khu tái định cư tập trung; 31 hộ còn lại bị ảnh hưởng một phần nhà ở, dự kiến sửa chữa phần công trình còn lại để tiếp tục sinh sống tại chỗ.

Ông Duyến cho biết đã trực tiếp tham gia các buổi họp, trao đổi và kiểm đếm cùng người dân. Đến nay, phương án bồi thường và kế hoạch giải phóng mặt bằng tại khu vực đã hoàn tất. Người dân nhìn chung đồng thuận với việc triển khai dự án.

“Hôm đó, tôi cũng được bà con mời tham dự buổi liên hoan. Đại diện chi bộ, thôn và các đoàn thể địa phương cùng có mặt. Trong cuộc gặp gỡ, có người xúc động khi nghĩ đến việc sắp phải rời nơi ở đã gắn bó lâu năm. Tôi cũng động viên các gia đình giữ lại những kỷ niệm đẹp, chuẩn bị tâm thế để sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới”, ông Duyến chia sẻ.

Bữa liên hoan là dịp để bà con ngồi lại, trò chuyện và nhắc về quãng thời gian sống cùng nhau trước khi đến nơi ở mới.

Trong số những hộ thuộc diện di dời toàn bộ có gia đình bà H. (80 tuổi), đã sống tại khu tập thể gần 40 năm. Căn nhà rộng 93m² của bà hiện là nơi sinh sống của 7 thành viên trong gia đình.

“Đến nay, người dân vẫn chưa biết chính xác thời điểm phải chuyển nhà. Vì vậy, buổi liên hoan cũng là dịp để các gia đình gặp nhau trước khi việc di dời được thực hiện”, bà H. nói.

Cũng theo chia sẻ của người phụ nữ này, sau gần 40 năm sinh sống tại đây, gia đình bà đứng trước sự thay đổi lớn về nơi ở, trong khi những thói quen sinh hoạt và mối quan hệ láng giềng đã hình thành qua nhiều năm.

Nhiều người dân cho biết, đã gắn bó với khu tập thể này khoảng 40-50 năm.

Một cư dân khác là bà G. (81 tuổi), đã sống tại khu tập thể hơn 40 năm và cũng thuộc diện phải di dời toàn bộ. Bà hiện sống cùng con gái. Theo bà G., các gia đình không đặt nặng chuyện ăn uống mà muốn có dịp trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm trong nhiều năm sống cạnh nhau.

“Không khí buổi liên hoan vui vẻ, nhưng nhiều người cũng lưu luyến khi nghĩ đến việc sắp rời nơi ở cũ. Bà con động viên nhau chuẩn bị cho cuộc sống mới, đồng thời giữ gìn tình cảm đã gắn bó qua nhiều năm”, bà G. nói.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị được UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/5. Tuyến đường dài khoảng 36,3km, điểm đầu kết nối với Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên, điểm cuối kết nối nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Dự án đi qua 18 xã, phường của TP Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường được đầu tư với quy mô hiện đại, đồng bộ, kết hợp chỉnh trang và tái thiết đô thị theo mô hình phát triển tích hợp giữa giao thông với phát triển không gian kinh tế đô thị.

Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên các tuyến song hành hai bên.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027.