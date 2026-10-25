Chủ tịch Quốc hội: Công trình phục vụ APEC tại Phú Quốc phải đúng, đủ, đẹp

(VTC News) -

Ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đến đặc khu Phú Quốc (An Giang) để làm việc với địa phương về triển khai Nghị quyết 41 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc.

Sau khi trực tiếp kiểm tra 4 dự án lớn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần “3 không” đối với các công trình phục vụ sự kiện: không lùi mốc thời gian, không hạ chuẩn an toàn và không để xảy ra sai phạm.

“Không lùi mốc thời gian, 30/6/2027 phải hoàn thành; không hạ chuẩn an toàn (phải đảm bảo chất lượng mỹ thuật xứng tầm quốc tế) và không để sai phạm (đảm bảo nhanh nhưng an toàn, đúng luật, minh bạch)”, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Phú Quốc trưa 25/10. (Ảnh: Dung Dung)

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những khó khăn mà địa phương và các đơn vị liên quan đang đối mặt khi triển khai đồng loạt 21 dự án trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 15 tháng. Trong đó có ảnh hưởng của mùa mưa, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và thợ lành nghề, thiếu hụt nguồn lực thi công, việc điều chỉnh mức đầu tư ở một số công trình và công nghệ đường sắt lần đầu được áp dụng.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, các bộ, ngành phải thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương và chủ đầu tư. Với những công trình chậm tiến độ, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm tiến độ đề ra.

“Tỉnh An Giang khẳng định tất cả các dự án hoàn thành chậm nhất 30/6/2027. Tôi đề nghị nói là làm, làm phải xong, xong phải đúng, đủ, đẹp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cảm ơn người dân Phú Quốc nhường đất làm dự án

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group trong triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

Ông cho rằng việc đưa Hội nghị cấp cao APEC đến Phú Quốc không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương và cả nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Dung Dung)

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc ngày đêm, kể cả ngày lễ, Tết, để triển khai các công trình. Đặc biệt, ông bày tỏ sự trân trọng đối với người dân Phú Quốc đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án.

“Tôi cảm ơn nhất là người dân Phú Quốc đã bàn giao mặt bằng. Những công trình chúng ta đã làm có sự hy sinh của người dân và các tổ chức ở đặc khu này”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Ông yêu cầu địa phương sớm hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm người dân nhường đất cho dự án có nơi ở ổn định, điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ, thuận tiện tiếp cận trường học, trạm xá, siêu thị và các dịch vụ công cộng.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Phú Quốc phải bảo đảm môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp cả ngày lẫn đêm; chú trọng nguồn nước, xử lý nước thải, rác thải, giao thông kết nối, bãi đỗ xe, an ninh, phòng cháy chữa cháy, nhân lực vận hành và tổ chức tổng diễn tập trước hội nghị.

21 dự án phục vụ APEC giải ngân gần 70% kế hoạch vốn

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đã được triển khai với nhiều hạng mục quan trọng đạt kết quả tích cực. Đến 22/10, tỉnh đã giải ngân 9.385/13.477 tỷ đồng, đạt hơn 69,6% kế hoạch vốn năm 2026.

Theo kế hoạch, một dự án dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2026, 4 dự án hoàn thành ngày 31/12/2026, một dự án hoàn thành ngày 20/1/2027, 10 dự án hoàn thành ngày 30/5/2027, một dự án hoàn thành ngày 31/5/2027 và 2 dự án hoàn thành ngày 30/6/2027.

Đối với dự án các khu tái định cư, An Giang dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2026 và 31/3/2027; còn Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự kiến hoàn thành trước tháng 4/2027.

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho kỹ sư, công nhân trên công trường các dự án phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Dung Dung)

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, An Giang gặp một số khó khăn, vướng mắc như giải phóng mặt bằng, vận chuyển và cung ứng nguyên vật liệu, nhân công và thiết bị, thủ tục đầu tư, nguồn vốn...

Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các tuyến đường gom, đường dân sinh đang được thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

Ông Đinh Văn Nơi đề nghị các nhà thầu tăng cường giải pháp thi công để bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ APEC, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đặc khu Phú Quốc cam kết đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các tuyến đường gom, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công.