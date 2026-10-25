Toàn cảnh chuyến thăm EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.