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Xuất bản ngày 25/10/2026 07:46 AM
Xuất bản ngày 25/10/2026 07:46 AM

Toàn cảnh chuyến thăm EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trưa 24/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm EU và Vương quốc Bỉ.

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, sáng 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Nhà vua Đan Mạch chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Đan Mạch.

Nhà vua Đan Mạch chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng các doanh nghiệp tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng các doanh nghiệp tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đã thăm BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở Thủ đô Copenhagen.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đã thăm BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở Thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu tại Thủ đô Brussels, Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu tại Thủ đô Brussels, Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Antwerp-Bruges.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Antwerp-Bruges.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders-Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders-Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm, tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm, tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trưa 24/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Trưa 24/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-eu-va-vuong-quoc-bi-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-post1344357.vov

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Dòng sự kiện: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Đan Mạch, EU và Bỉ
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