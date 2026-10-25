Toàn cảnh chuyến thăm EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Tỷ phú Elon Musk thừa nhận SpaceX hạn chế tốc độ Starlink tại Ukraine, sau cáo buộc Kiev sử dụng mạng internet vệ tinh dân sự để thực hiện cuộc tấn công bằng UAV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Bỉ, khép lại chuyến công tác châu Âu thành công tốt đẹp lần này.
Nhận lời mời của Ngài Bart De Wever, Thủ tướng Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10/2026.
Hai máy bay của Không quân Philippines va chạm khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện, khiến cả 4 phi công trên hai máy bay thiệt mạng.
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến tham quan phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng và đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Trung Quốc hôm 24/10, thăm nước láng giềng thông qua cây cầu mới khánh thành, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.
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