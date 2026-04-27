Khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết, tạo đà phát triển du lịch

Sáng 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng.

Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết được triển khai tại phường Mũi Né, trên diện tích gần 75ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng. Công trình được xây dựng để khai thác máy bay dân dụng cấp 4E, công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030.

Sân bay sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, một số chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay cứu trợ nhân đạo.

Khu bay gồm sân đỗ với 6 vị trí, hai đường lăn nối sân đỗ, tháp kiểm soát không lưu cao 45m, nhà điều hành cùng hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và quan trắc khí tượng. Nhà ga hành khách rộng khoảng 18.000m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Hệ thống giao thông đi vào sân bay Phan Thiết đã hoàn thiện và sẵn sàng cho việc đi lại của người dân và du khách.

Tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là dự án mang tầm chiến lược, có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế; tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sân bay Phan Thiết hạng mục dân dụng sẽ giúp tỉnh này đồng bộ hệ thống giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch và hoàn thành mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

"Về phía địa phương, chúng tôi xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư, xem tiến độ và thành công của dự án là trách nhiệm chung của tỉnh", ông Mười khẳng định.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch, nghiên cứu đầu tư từ năm 2014, là sân bay lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân dụng.

Cuối năm 2025, Bộ Quốc phòng đã khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết. Đối với dự án hàng không dân dụng, sau nhiều lần điều chỉnh và nỗ lực kéo dài nhiều năm, việc triển khai chính thức được xem là dấu mốc quan trọng, đáp ứng kỳ vọng của người dân và tạo động lực phát triển du lịch Phan Thiết - Mũi Né.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sân bay Phan Thiết hạng mục dân dụng là sân bay đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng vốn tư nhân, sử dụng hạ tầng lưỡng dụng do quân đội đầu tư, phù hợp chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

"Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để hỗ trợ địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu, cấp phép và đảm bảo sân bay đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả. Đồng thời đề nghị dự án đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, duy trì chức năng lưỡng dụng và quy hoạch phát triển đô thị, logistics quanh sân bay để phát huy hiệu quả đầu tư", ông Minh nhấn mạnh.