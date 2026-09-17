Tình trạng sức khoẻ 2 nạn nhân vụ cháy nhà khiến 5 người chết

(VTC News) -

Bác sĩ Lê Đình Nam, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực (A12), Bệnh viện Quân y 354, cho biết sáng 17/9, các chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương và Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác hội chẩn, thống nhất hướng điều trị cho hai nạn nhân vụ cháy xảy ra tại Hà Nội hôm 16/9.

Sức khỏe của H.M.T (SN 1989) và vợ là L.T.T (SN 1994) hiện tiến triển tốt hơn so với một ngày trước. Cả hai tỉnh táo, giao tiếp được.

Anh T. bị bỏng hai tay, ngạt khói sau hơn 10 phút mắc kẹt trong căn nhà cháy. Bác sĩ ghi nhận nhiều bụi và khói đen trong đường thở, nghi ngộ độc khí CO. Sau hội chẩn, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng oxy cao áp và đáp ứng tốt.

“Các chuyên gia đều nhận định hướng điều trị của Bệnh viện Quân y 354 là phù hợp với tình trạng và diễn tiến của bệnh nhân”, bác sĩ Nam nói.

Nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 354. (Ảnh: BVCC)

Với chị L.T.T, các tổn thương phần mềm và xương không đe dọa tính mạng. Chị bị thương khi ôm con 6 tuổi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 để thoát khỏi đám cháy. Kết quả chụp X-quang và CT trước đó cho thấy chị bị tràn khí màng phổi.

Bác sĩ Nam cho biết lãnh đạo Bệnh viện Quân y 354 thường xuyên theo dõi tình trạng hai bệnh nhân. Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc bố trí nhân viên y tế túc trực, đồng thời huy động các phương tiện, thiết bị cần thiết để theo dõi và điều trị.

Trong khi đó, sáng 17/9, gia đình tổ chức tang lễ cho ba người thân tử vong trong vụ cháy. Anh P.M.T, anh họ của các nạn nhân, cho biết hai người con sống sót nhưng đang bị thương nặng nên không thể về tiễn cha mẹ lần cuối.

Chị L.T.T, các tổn thương phần mềm và xương không đe dọa tính mạng. (Ảnh: BVCC)

Vụ cháy xảy ra khoảng 1h50 ngày 16/9 tại căn nhà ở ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội. Người dân phát hiện lửa bùng lên, hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng đám cháy nhanh chóng vượt khả năng khống chế.

Khoảng 2h06, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo và điều động gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy phối hợp chính quyền địa phương và người dân triển khai nhiều mũi tiếp cận căn nhà.

Căn nhà cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người đã thoát ra ngoài, trong khi một số người vẫn mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng bình thở chuyên dụng, lần lượt tìm kiếm từng tầng. Các mũi chữa cháy đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các tầng phía trên và những căn nhà liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và khoảng 15 phút sau được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn sau đó phát hiện 5 người đã tử vong và bàn giao cho cơ quan y tế.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.