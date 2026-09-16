Sau vụ cháy 5 người chết, Phó Thủ tướng yêu cầu ‘đưa phòng cháy thành văn hóa’

(VTC News) -

Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong.

Nội dung trên được nêu tại Công điện 65 của Thủ tướng về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký ban hành. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1h50 ngày 16/9 làm 5 người chết.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng tại hiện trường vụ cháy.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống; phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá, thời gian qua, các cấp, ngành, nòng cốt là lực lượng Công an, đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

Tuy nhiên, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an và các địa phương đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng; không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

“Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”, công điện nêu rõ.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố cũng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.