Cặp vợ chồng đến ở nhờ vài hôm để chữa bệnh, gặp nạn trong vụ cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội điều tra vụ cháy nhà số 2B, ngách 264/2 đường Thụy Khuê khiến 5 người tử vong.

Khi xảy ra cháy, có 10 người đang ngủ trong nhà. 5 người tử vong gồm: vợ chồng chủ nhà là ông H.M.Th. (SN 1960) và bà L.T.K (SN 1961), cùng cháu nội H.P.L (SN 2020); vợ chồng ông Đ.M.T (SN 1960, bị liệt) và bà Đ.T.L (SN 1962), trú tại thôn Xài Thị, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên.

Những người thoát được ra ngoài gồm: H.M.T (SN 1991); L.T.Tr (SN 1994); H.M.K (SN 2021), là con, cháu chủ nhà; Đ.T.H (SN 1977, con nuôi bà V.K.P), trú tại thôn Xài Thị, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên; N.T.H (SN 1958, người giúp việc cho bà V.K.P), trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, bà V.K.P thuê phòng của vợ chồng bà K. làm nơi bấm huyệt. Vợ chồng ông T., bà L. quen biết với bà P. và đến ở nhờ vài hôm để đi chữa bệnh tại bệnh viện thì không may xảy ra vụ cháy thương tâm.

Hiện trường vụ cháy.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ bốc cháy và báo lực lượng chức năng. Mọi người dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng không thành công.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân chữa cháy, cứu nạn.

Ngôi nhà bị cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi tiếp cận, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn, còn người mắc kẹt bên trong.

Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 5 người đã tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.

Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.