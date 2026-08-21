Tình nguyện viên góp sức đưa người dân trở về thời khắc thiêng liêng năm 1945

Khánh Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, cho biết đây là lần đầu cô tham gia một chương trình lớn có ý nghĩa lịch sử với vai trò tình nguyện viên. Trong những ngày làm việc, Linh cùng các tình nguyện viên thực hiện nhiều nhiệm vụ như hướng dẫn người dân, du khách xếp hàng, điều phối khu vực trải nghiệm và hỗ trợ khách đeo kính VR để bắt đầu hành trình trở về quá khứ.