Tình nguyện viên góp sức đưa người dân trở về thời khắc thiêng liêng năm 1945

Những ngày diễn ra chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), lực lượng tình nguyện viên đảm nhiệm nhiều phần việc, từ điều phối dòng người, hướng dẫn khách xếp hàng, hỗ trợ đeo kính VR đến phiên dịch, hướng dẫn du khách nước ngoài trải nghiệm.
Với các bạn trẻ, đây không chỉ là cơ hội tham gia một chương trình quy mô lớn mà còn là dịp được tiếp cận lịch sử theo cách đặc biệt, đồng thời học hỏi thêm nhiều kỹ năng trong quá trình hỗ trợ người dân và du khách.
Khánh Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, cho biết đây là lần đầu cô tham gia một chương trình lớn có ý nghĩa lịch sử với vai trò tình nguyện viên. Trong những ngày làm việc, Linh cùng các tình nguyện viên thực hiện nhiều nhiệm vụ như hướng dẫn người dân, du khách xếp hàng, điều phối khu vực trải nghiệm và hỗ trợ khách đeo kính VR để bắt đầu hành trình trở về quá khứ.
“Đây là lần đầu tiên em vinh dự được làm tình nguyện viên ở một chương trình lớn mang ý nghĩa lịch sử. Bản thân em cảm thấy may mắn và vinh dự khi được tham gia chương trình. Cảm ơn chương trình đã cho em có một trải nghiệm tuyệt vời. ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ sẽ là thanh xuân rực rỡ của em”, Khánh Linh chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ người dân trong nước, các tình nguyện viên còn đảm nhiệm công việc hướng dẫn, phiên dịch cho du khách nước ngoài đến trải nghiệm.
Lê Đình Kiệt, sinh viên Đại học Luật TP.HCM, cho biết bản thân từng có kinh nghiệm tham gia tình nguyện tại các sự kiện lớn, trong đó có Vesak 2025. Tuy nhiên, với nam sinh, “Trở về thời khắc thiêng liêng” vẫn mang đến một cảm xúc đặc biệt bởi chương trình gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc. “Em rất vui và vinh dự khi được tham gia chương trình với vai trò là tình nguyện viên”, Kiệt chia sẻ.
Theo Kiệt, một trong những phần việc để lại nhiều ấn tượng là hướng dẫn và hỗ trợ du khách nước ngoài vào khu vực trải nghiệm. “Được hướng dẫn và hỗ trợ du khách quốc tế vào trải nghiệm, được nghe những chia sẻ của họ về trải nghiệm thực tế ảo, được lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập...”, Kiệt nói.
Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, tình nguyện viên có mặt tại nhiều vị trí để bảo đảm quá trình trải nghiệm của người dân, du khách diễn ra thuận lợi.
Từ khu vực đón khách, các bạn trẻ hướng dẫn mọi người xếp hàng, điều phối dòng người theo từng lượt, giải đáp những thắc mắc liên quan đến quy trình tham gia.
Khi khách vào khu vực trải nghiệm, tình nguyện viên tiếp tục hỗ trợ đeo kính VR, hướng dẫn thao tác và theo dõi để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.
Với các tình nguyện viên, việc được trực tiếp đồng hành cùng chương trình cũng mang lại những trải nghiệm riêng. Bên cạnh kỹ năng điều phối, giao tiếp và hỗ trợ khách, các bạn trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ nhiều người dân, du khách từ các địa phương và quốc gia khác nhau.
Chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thông qua công nghệ VR, người tham dự được tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trải nghiệm tái hiện không khí của hàng vạn đồng bào trong ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, qua đó mang đến cho công chúng thêm một cách tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại.
Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), hướng tới Quốc khánh 2/9 và dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
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