Tin xe ngày 23/10: Bộ Xây dựng siết kiểm định đèn ô tô

(VTC News) -

Đề xuất siết kiểm định hệ thống đèn ô tô

Dự thảo đề xuất bổ sung tiêu chí kiểm tra độ lệch chùm sáng của đèn chiếu xa, đồng thời điều chỉnh cách đánh giá đèn chiếu gần. Một số lỗi liên quan đến ranh giới sáng - tối được đề xuất xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng, buộc chủ xe khắc phục và kiểm định lại.

Đối với đèn báo rẽ và đèn báo nguy hiểm, lỗi có tần số nháy ngoài khoảng 60 - 120 lần/phút được đề xuất nâng mức độ nghiêm trọng. Trường hợp đèn báo nguy hiểm không nháy đồng thời cũng thuộc nhóm lỗi cần khắc phục.

Bộ Xây dựng đề xuất siết chặt việc kiểm định hệ thống đèn trên xe.

Dự thảo còn mở rộng phạm vi kiểm tra đèn sương mù phía trước, bao gồm cả đèn nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất và đèn lắp thêm. Với đèn phanh, các tiêu chí về màu sắc đồng bộ và độ sáng cũng được bổ sung.

Đây mới là nội dung đề xuất trong dự thảo, chưa phải quy định đã có hiệu lực. Nếu được thông qua, những điều chỉnh này sẽ góp phần kiểm soát chất lượng hệ thống chiếu sáng, tín hiệu trên xe, giúp người lái quan sát tốt hơn và hạn chế nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Subaru WRX chuẩn bị có phiên bản số sàn STI

Tín đồ của dòng xe hiệu suất cao Subaru WRX vừa nhận được tin vui khi hãng xe Nhật Bản tung ra hình ảnh hé lộ về một phiên bản sedan mới được trang bị hộp số sàn STI danh tiếng. Theo dự kiến, mẫu xe sẽ trình làng vào tháng 11/2026. Đây là mẫu xe đầu tiên trong bộ ba sản phẩm số sàn mới mà Subaru từng hứa hẹn sẽ ra mắt trước năm 2027, nhằm mục tiêu khôi phục trải nghiệm lái phấn khích đặc trưng của thương hiệu.

Subaru WRX mới sẽ được trang bị trở lại hệ truyền động số sàn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mẫu WRX mới này là sự xuất hiện của hộp số sàn 6 cấp mang mã TY85, trang bị huyền thoại từng góp mặt trên chiếc WRX STI thế hệ trước vốn đã bị khai tử vào năm 2021. Subaru cho biết họ đã khởi động lại dây chuyền sản xuất hộp số TY85 sau khi các kỹ sư xác nhận công nghệ này vẫn đáp ứng tốt các tiêu chuẩn hiện tại. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết mẫu xe này sẽ chỉ được phân phối giới hạn tại thị trường nội địa Nhật Bản.

Lexus LFA thế hệ mới lộ diện: Siêu xe thuần điện với ‘hộp số giả’

Chưa đầy một năm sau khi ra mắt nguyên mẫu LFA Concept, Lexus đang đẩy nhanh quá trình phát triển phiên bản thương mại của mẫu siêu xe thể thao huyền thoại này. Những hình ảnh chạy thử mới nhất trên đường phố cho thấy ngoại hình của chiếc xe mang nhiều đường nét tương đồng với bản concept, với thiết kế gầm thấp, vuốt dài về phía sau và tích hợp cánh gió đuôi cỡ lớn.

Mẫu siêu xe mới được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm chung với mẫu xe đua Toyota GR GT và GT3, nhưng loại bỏ hoàn toàn khối động cơ V8 hybrid.

Lexus LFA hiện đang trong quá trình thử nghiệm.

Thay vào đó, thế hệ LFA tiếp theo sẽ là thuần điện 100%. Tuy việc chuyển sang sử dụng pin sẽ làm mất đi âm thanh đặc trưng của động cơ V10, Lexus hứa hẹn sẽ bù đắp bằng công nghệ giả lập âm thanh động cơ và hộp số sàn ảo. Theo các tài liệu sáng chế rò rỉ, hệ thống truyền động giả lập này sẽ ngắt và khôi phục mômen xoắn của mô-tơ điện để tạo ra cảm giác giật đặc trưng mỗi khi sang số, tương tự như cách Hyundai áp dụng trên mẫu Ioniq 5 N. Xe dự kiến sẽ chính thức đi vào sản xuất từ năm 2027.

SUV điện giá rẻ Hyundai HE1i tiếp tục lộ diện trên đường thử

Hyundai đang tích cực hoàn thiện mẫu SUV thuần điện thứ hai dành riêng cho phân khúc xe phổ thông tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này mang mã nội bộ HE1i và được bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm trên các con phố tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Hyundai HE1i được bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc.

HE1i được xem là phiên bản mang logo Hyundai của mẫu Kia Syros EV. Xe sở hữu thiết kế dáng cao với cột A vát đứng, kính chắn gió cỡ lớn và các đường nét vuông vức nhằm tối ưu hóa không gian sử dụng bên trong cabin. Theo thông tin rò rỉ, HE1i sẽ được phát triển trên nền tảng khung gầm E-GMP thu nhỏ của Hyundai và cung cấp hai tùy chọn gói pin là 42 kWh hoặc 51,4 kWh, cho phạm vi hoạt động từ 450 đến 500 km sau mỗi lần sạc đầy. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 và chính thức mở bán vào đầu năm 2027.