Locostar theo đuổi hướng cá nhân hóa nội thất xe Limousine

(VTC News) -

Từ xe tiêu chuẩn đến không gian tiện nghi

Locostar tập trung vào hai nhóm hoạt động chính là sản xuất ghế châu Âu và nâng cấp nội thất Limousine cho các dòng xe 16 chỗ. Các giải pháp được phát triển theo hướng kết hợp thiết kế, công năng sử dụng và những tiện ích phục vụ hành khách trong suốt hành trình.

Trong đó, ghế châu Âu là một trong những hạng mục trọng tâm. Sản phẩm có thể được trang bị đệm ngồi, tựa lưng có khả năng ngả, bệ gác chân và cổng sạc USB hoặc Type-C, tùy theo cấu hình. Những tiện ích này hướng đến nhu cầu nghỉ ngơi, sử dụng thiết bị cá nhân và cải thiện sự thoải mái khi di chuyển trên những chặng đường dài.

Ghế bọc da cao cấp giúp tăng tối đa sự thoải mái cho hành khách trên hành trình dài.

Bên cạnh hệ thống ghế, doanh nghiệp triển khai các hạng mục như đèn LED, bàn gập, thiết bị giải trí và những tiện ích phục vụ hành khách. Một số cấu hình còn có bodykit gồm cản trước, cản sau và ốp sườn nhằm thay đổi diện mạo phương tiện. Phạm vi nâng cấp được điều chỉnh theo dòng xe, nhu cầu sử dụng và phương án đầu tư của khách hàng.

Đối với Hyundai Solati và Ford Transit, việc chuyển đổi nội thất đòi hỏi sự phối hợp giữa thiết kế không gian, bố trí ghế và tích hợp các tiện ích. Theo đó, phương án thi công không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thẩm mỹ mà còn cần tính đến khả năng sử dụng thực tế, sự thuận tiện của hành khách và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Cá nhân hóa theo nhu cầu khai thác phương tiện

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Locostar xây dựng quy trình triển khai từ khảo sát nhu cầu, tư vấn cấu hình, thiết kế chi tiết đến sản xuất và lắp đặt hoàn thiện. Cách tiếp cận này cho phép lựa chọn các hạng mục phù hợp với mục đích khai thác phương tiện, thay vì áp dụng một cấu hình giống nhau cho mọi khách hàng.

Với xe phục vụ du lịch, các yếu tố như độ êm ái của ghế, không gian để chân và tiện ích trên xe có thể được ưu tiên. Trong khi đó, phương tiện chuyên chở khách doanh nghiệp hoặc đưa đón theo hợp đồng có thể cần chú trọng thêm đến hình thức tổng thể, sự thuận tiện và tính đồng bộ của nội thất.

Hệ thống ghế chuẩn châu Âu tích hợp bệ gác chân, cơ cấu ngả và cổng sạc USB/Type-C.

Khả năng tùy chỉnh cũng đặt ra yêu cầu về việc cân đối giữa chi phí đầu tư, độ bền của vật liệu và hiệu quả khai thác. Đối với doanh nghiệp vận tải, một cấu hình có nhiều tiện ích chưa chắc là lựa chọn phù hợp nhất nếu không tương ứng với nhóm khách hàng mục tiêu hoặc tần suất sử dụng phương tiện.

Đại diện ban lãnh đạo Locostar cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển các giải pháp nội thất theo nhu cầu riêng, chú trọng sự thoải mái, an toàn và khả năng cá nhân hóa. Mục tiêu là để phương án nâng cấp vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng, vừa phù hợp với định hướng kinh doanh của từng đơn vị vận tải.

Chất lượng và an toàn trong quá trình nâng cấp

Bên cạnh thiết kế và tiện nghi, chất lượng vật liệu, kết cấu ghế và thiết bị tích hợp là những yếu tố ảnh hưởng đến độ bền và trải nghiệm sử dụng. Locostar cho biết các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy theo quy định.

Đối với từng phương án cải tạo, chủ xe cần xem xét các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và hồ sơ pháp lý liên quan. Việc lựa chọn cấu hình phù hợp, kiểm soát chất lượng thi công và bảo đảm điều kiện vận hành sau cải tạo cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.

Locostar tập trung vào các dòng xe 16 chỗ như Hyundai Solati và Ford Transit.

Trong thị trường vận tải hành khách, nội thất và tiện nghi có thể tạo sự khác biệt cho dịch vụ. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chất lượng phương tiện, cách tổ chức vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Hướng phát triển trong thị trường nội thất xe chuyên dụng

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, sau hơn 17 năm hoạt động, Locostar đã cung cấp và lắp đặt hàng nghìn bộ ghế châu Âu và nội thất Limousine tại Việt Nam. Thời gian tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu cải tiến thiết kế, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và mở rộng hợp tác.

Trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp xe phục vụ du lịch và vận tải theo hợp đồng gia tăng, doanh nghiệp cần cân đối giữa tiện nghi, chi phí đầu tư và yêu cầu an toàn. Với Locostar, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và kiểm soát chất lượng sản phẩm, thi công là những yếu tố quan trọng cho định hướng phát triển lâu dài.