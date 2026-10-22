Tay nghề nhân lực ngành ô tô Việt Nam trên đấu trường quốc tế

(VTC News) -

Trong ngành công nghiệp ô tô, chất lượng sản phẩm không chỉ được quyết định bởi công nghệ, hệ thống máy móc, linh kiện phụ tùng, mà còn phụ thuộc vào trình độ tay nghề và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân sự. Đào tạo ra nguồn nhân sự chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô đòi hỏi quá trình rèn luyện nghiêm túc, không ngừng bồi đắp kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là trong bối cảnh ngành không ngừng phát triển.

Những thành tích của đội ngũ nhân sự Toyota Việt Nam tại Hội thi tay nghề Toyota châu Á - Thái Bình Dương là sự khẳng định cho chất lượng tay nghề người Việt trên đấu trường quốc tế.

Niềm tự hào của tay nghề Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Thí sinh đội Toyota Việt Nam tại Hội thi tay nghề Toyota châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Hội thi tay nghề Toyota châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức thường niên dành cho các kỹ thuật viên đến từ các nhà máy Toyota trong khu vực, gồm: Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Úc, Pakistan và Việt Nam.

Hội thi được tổ chức theo 3 cấp. Tại cấp công ty, các thí sinh sẽ phải trải qua 3 vòng thi từ tổ/nhóm, cấp xưởng và đến cấp công ty để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất cho từng chức danh hoặc từng xưởng. Từ đó, các thí sinh sẽ tham gia tập luyện với sự hỗ trợ của nhóm huấn luyện viên trước khi bước vào cuộc thi cấp khu vực được tổ chức bởi Toyota châu Á (TMA), diễn ra tại Thái Lan.

Đội Toyota Việt Nam tham dự AP Skill Contest 2026.

Chính thức góp mặt tại Hội thi tay nghề Toyota châu Á - Thái Bình Dương kể từ năm 2007 đến nay, đội tuyển Toyota Việt Nam đã cử 192 thí sinh tham dự, trong đó có 83 thí sinh đạt giải, gồm: 16 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Đặc biệt, các thí sinh Toyota Việt Nam đã xuất sắc đại diện cho khu vực tham gia Hội thi Tay nghề Toyota Toàn cầu trong 5 năm 2010, 2015, 2017, 2018 và 2019 và giành huy chương vàng vào năm 2019.

Thành tích này được tạo bởi anh Trần Xuân Nguyên, thành viên dây chuyền A2, xưởng lắp ráp Toyota Việt Nam. Năm đó, anh Nguyên đã vượt qua các thí sinh nặng ký đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Brazil,... sau 5 phần thi ở hạng mục lắp ráp với số điểm gần như tuyệt đối (99/100). Đây là thành tích quốc tế cao nhất của Toyota Việt Nam trên đấu trường quốc tế, khẳng định chất lượng tay nghề nguồn nhân sự ngành ô tô trong nước.

Giá trị của đào tạo và cải tiến liên tục

Từ khi có mặt tại Việt Nam, Toyota luôn theo đuổi triết lý TPS (Hệ thống sản xuất Toyota) với các yếu tố cốt lõi: Just in time - đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm; Tự động hóa có sự can thiệp của con người; Kaizen - cải tiến liên tục; Tôn trọng con người. Trong hoạt động sản xuất - xương sống của việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, triết lý TPS thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của toàn bộ đội ngũ nhân sự. Mỗi cá nhân không ngừng học hỏi, rèn luyện và nâng cao tay nghề.

“Kể từ khi thành lập, nguyên tắc Human Centric - lấy con người làm trung tâm luôn là định hướng của Toyota Việt Nam”, ông Trần Hoàng Hải, Giám đốc Khối sản xuất chia sẻ. Nguyên tắc ấy đã góp phần tạo ra đội ngũ nhân sự chất lượng, gắn bó lâu dài với công ty - nơi họ được tạo điều kiện để nâng cao tay nghề và phát triển bản thân.

Anh Trần Duy Thành tiếp tục cống hiến cho công ty sau thời gian dự thi và đạt huy chương bạc tại Hội thi tay nghề Toyota châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Đạt huy chương đồng Hội thi tay nghề Toyota châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 và huy chương bạc năm 2026, anh Trần Duy Thành, thành viên bộ phận Bảo trì tại xưởng Sơn, nhà máy Toyota Việt Nam cho biết: “Thành quả tại hội thi không chỉ đến từ sự nỗ lực của cá nhân, mà còn nhờ sự đồng lòng, giúp đỡ của đồng nghiệp cùng ban huấn luyện. Những trải nghiệm đó mang lại cho tôi nhiều điều và tôi hiểu rõ trách nhiệm của bản thân trong việc nâng cao chất lượng công việc và đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.”

Tập thể nhân sự Toyota bước ra từ Hội thi tay nghề Toyota châu Á - Thái Bình Dương, quyết tâm không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề.

Khi mỗi cá nhân thấu hiểu giá trị và trách nhiệm của bản thân, giữ vững tinh thần làm việc nghiêm túc và không ngừng nâng cao tay nghề sẽ là nền tảng để Toyota vững bước trong hành trình phát triển tại Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định năng lực của người lao động Việt Nam bằng những chuẩn mực quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp ô tô.