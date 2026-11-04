Tin xe 4/11: Kia EV5 xuất hiện bản nâng cấp với màn hình 27 inch

(VTC News) -

Kia EV5 2027 tăng công suất vận hành

Hình ảnh và thông số kỹ thuật của mẫu SUV cỡ C thuần điện Kia EV5 2027 xuất hiện trong hồ sơ chứng nhận đăng kiểm tại Úc trước thời điểm bán ra vào giữa năm sau.

Ở bản facelift này, ngoại thất xe không thay đổi cụm đèn chiếu sáng nhưng được tinh chỉnh khu vực cản trước và cản sau theo phong cách vuông vức, góc cạnh lấy cảm hứng từ mẫu Seltos thế hệ mới.

Bên trong khoang lái, Kia EV5 2027 dự kiến chuyển sang sử dụng màn hình 27 inch nối liền khu vực giải trí trung tâm sang phía ghế phụ, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch.

Ngoại thất Kia EV5 2027 GT-Line trong hồ sơ đăng kiểm tại Úc. (Ảnh: CarExpert)

Về khả năng vận hành, Kia EV5 2027 tiếp tục duy trì hai tùy chọn pin LFP dung lượng 64,2 kWh và 88,1 kWh cho tầm hoạt động từ 400 đến 555 km, nhưng được nâng cấp sức mạnh mô-tơ điện. Cụ thể, phiên bản một mô-tơ dẫn động cầu trước tăng thêm 15 kW lên mức 175 kW (khoảng 235 mã lực), trong khi bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD tăng thêm 19 kW, đạt tổng công suất 249 kW, khoảng 334 mã lực.

Khoang lái Kia EV5 2027 dự kiến thừa hưởng cụm màn hình 27 inch tương tự dòng Seltos mới tại Trung Quốc. (Ảnh: Kia)

Xiaomi SU7 Ultra thử nghiệm phiên bản mới

Xiaomi vừa đưa mẫu sedan thuần điện hiệu năng cao SU7 Ultra quay trở lại đường đua Nürburgring (Đức) để thử nghiệm, hướng tới mục tiêu giành lại kỷ lục hoàn thành vòng đua nhanh nhất từ tay Porsche. Thương hiệu này còn âm thầm chạy thử một phiên bản SU7 Ultra không sử dụng gói khí động học đường đua. Thay vì bộ khuếch tán hầm hố và cánh gió khổng lồ, chiếc xe này chỉ trang bị cánh lướt gió chủ động khi di chuyển trên tốc độ 80 km/h nhằm tạo lực ép xuống mặt đường.

Nguyên mẫu Xiaomi SU7 Ultra không gắn cánh gió cố định chạy thử tại đường đua Nürburgring. (Ảnh: Baldauf)

Giới chuyên môn nhận định mẫu xe thử nghiệm này có thể đang được Xiaomi tinh chỉnh hệ truyền động để gia tăng sức mạnh.

Hiện tại, Xiaomi SU7 Ultra tiêu chuẩn được trang bị hệ thống 3 mô-tơ điện sản sinh tổng công suất lên tới 1.526 mã lực. Cấu hình này từng giúp xe lập kỷ lục ô tô điện thương mại nhanh nhất tại Nürburgring vào năm 2025 với thời gian 7 phút 04,957 giây, trước khi bị mẫu Porsche Taycan Turbo GT tích hợp gói nâng cấp Manthey xô đổ hồi tháng 5 năm nay với thành tích 6 phút 55,553 giây.

Yamaha giới thiệu xe tay ga địa hình RW350 cạnh tranh Honda ADV 350

Tại triển lãm mô tô, xe máy quốc tế EICMA 2026 đang diễn ra ở Milan (Ý), Yamaha gia nhập phân khúc xe tay ga địa hình cỡ trung khi giới thiệu mẫu RW350 để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Honda ADV 350.

Nằm trong dải sản phẩm RW Series mới của hãng xe Nhật Bản, mẫu xe này được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC 4 van làm mát bằng dung dịch hoàn toàn mới với dung tích 330 phân khối, tích hợp bướm ga điện tử YCC-T.

Điểm nhấn nằm ở hệ thống truyền động Yamaha Dynamic Ride với động cơ gắn cố định vào khung thép kim cương, trong khi hộp số vô cấp CVT xoay quanh trục khuỷu giúp giảm trọng lượng, giảm rung động và tăng độ linh hoạt cho hệ thống treo sau.

Mẫu xe tay ga địa hình Yamaha RW350 được ra mắt tại triển lãm EICMA 2026. (Ảnh: Yamaha)

Để đáp ứng khả năng vượt địa hình với khoảng sáng gầm 185 mm, Yamaha RW350 sở hữu phuộc trước hành trình ngược 37 mm, giảm xóc đôi phía sau có 7 mức chỉnh tải trọng, cặp vành 16 inch trước và 14 inch sau đi kèm bộ lốp không săm chuyên dụng Dunlop D615 cùng gác chân có đệm cao su tháo rời để người lái đứng điều khiển.

Xe được trang bị 3 chế độ lái Street, Explore, Eco, kiểm soát hành trình, màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ dẫn đường Garmin, khóa thông minh, yên xe trượt tiến/lùi, bình xăng 13 lít và cốp chứa vừa một mũ bảo hiểm fullface.

Mẫu xe tay ga này sẽ được mở bán đầu tiên tại thị trường châu Âu từ năm 2027.