Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026 mới nhất

(VTC News) -

Honda là thương hiệu sản xuất ô tô và xe máy của Nhật Bản. Honda chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 1996. Sau 30 năm hoạt động và phát triển, Honda không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, Honda Việt Nam sở hữu hệ thống gồm 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy.

Honda Vision 2026. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Theo công bố kết quả kinh doanh của Honda Việt Nam, doanh số bán lẻ xe máy trong tháng 9/2026 đạt 210.983 xe, tăng 28,8% so với cùng kỳ tháng 9/2025. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm nhu cầu mua sắm cuối năm.

Lũy kế trong năm tài chính 2026-2027 (tính từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), Honda Việt Nam đã bán 1.073.088 xe máy, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh thị trường trong nước, hoạt động xuất khẩu xe máy và linh kiện tiếp tục được duy trì. Riêng tháng 9/2026, lượng xe máy Honda Việt Nam xuất khẩu đạt 14.548 xe.

Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026

Dòng xe Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (VND) Wave Alpha Phiên bản cổ điển Xám / Xanh / Xám trắng 19.037.455 Wave Alpha 110 Phiên bản đặc biệt Đen nhám 18.841.091 Phiên bản tiêu chuẩn Trắng / Xanh / Đỏ 17.957.455 Super Cub C125 Phiên bản Đặc Biệt Đen 88.353.818 Phiên bản Tiêu Chuẩn Xám đen / Bạc trắng 87.372.000 CT125 CT125 Xám Đen 85.997.455 Future 125 FI Phiên bản Đặc biệt Xanh đen bạc / Bạc đen xám 32.292.000 Phiên bản Cao cấp Xám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ 31.801.091 Phiên bản Tiêu chuẩn Xanh đen 30.622.909 Blade Phiên bản Thể Thao Đen / Đen Đỏ / Đen Xanh 21.943.637 Phiên bản Đặc Biệt Đen 20.470.909 Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen Đỏ / Đen Xanh 18.900.000 Wave RSX Phiên bản Thể thao Xanh đen / Đỏ đen / Xám đen 25.664.727 Phiên bản Đặc biệt Đen 23.701.091 Phiên bản Tiêu chuẩn Đen / Đỏ đen 22.130.182 ADV350 ADV350 Đen / Đỏ Đen / Xanh Đen 166.190.000 SH350i Phiên Bản Thể Thao Xám đen / Xanh đen 152.890.000 Phiên Bản Đặc Biệt Xám Đen 152.390.000 Phiên Bản Cao Cấp Trắng Đen 151.390.000 Vario 160 Thể Thao Xám Đen Bạc 56.690.000 Vario 125 Street Đen/Vành Cam / Đen/Vành Trắng 42.895.637 Đặc Biệt Đen / Xanh Đen / Đỏ Đen 41.913.818 Air Blade 160/125 Air Blade 160 phiên bản Thể Thao Trắng Đỏ Đen 58.790.000 Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt Đen Xám 58.290.000 Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn Đỏ Đen 57.090.000 Air Blade phiên bản Marvel ’ Spider-Man Đỏ Đen 48.099.273 Air Blade phiên bản Marvel ’ Venom Đen 48.099.273 Air Blade 125 phiên bản Thể Thao Trắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen 48.001.091 Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt Đen Xám / Xanh Đen Xám 43.582.909 Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn Đen / Đỏ Đen 42.404.727 Vision Phiên bản Thể thao Bạc đen / Đen / Xám đen 36.808.363 Phiên bản Đặc biệt Nâu xám 34.550.182 Phiên bản Cao cấp Đỏ xám 33.175.637 Phiên bản Tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545 LEAD ABS Phiên bản Đặc biệt Đen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen 45.841.091 Phiên bản Cao cấp Trắng Đen 41.913.818 Phiên bản Tiêu chuẩn Đỏ Đen 39.753.818 SH 160i/125i SH 160i Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen / Trắng Đen 95.290.000 SH 125i Phiên bản Thể Thao Xám Đen Đỏ / Đen Aura Black 85.702.909 SH 125i Phiên bản Đặc Biệt Xám Đen 85.212.000 SH 125i Phiên bản Cao Cấp Trắng Đen 84.033.818 SH 125i Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen / Đỏ Đen / Trắng Đen 76.670.182 SH 160i Phiên bản Thể Thao Đen Aura Black / Xám Đen Đỏ 104.490.000 SH 160i Phiên bản Đặc Biệt Xám Đen 103.990.000 SH 160i Phiên bản Cao Cấp Đỏ Đen / Trắng Đen / Trắng Đen 102.790.000 Sh mode 125 Phiên bản Thể thao Xám đen / Trắng đen 66.361.091 Phiên bản Đặc biệt Bạc đen / Đen / Xanh đen 65.870.182 Phiên bản Cao cấp Đỏ đen 64.692.000 Phiên bản Tiêu chuẩn Đỏ đen / Trắng đen 59.684.727 Future 125 FI Phiên bản Đặc biệt Xanh đen bạc / Bạc đen xám 32.292.000 Phiên bản Cao cấp Xám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ 31.801.091 Phiên bản Tiêu chuẩn Xanh đen 30.622.909 CBR150R Phiên bản Thể Thao Đỏ 73.790.000 Phiên bản Đặc Biệt Đen Xám 73.290.000 Phiên bản Tiêu Chuẩn Đen Đỏ 72.290.000 Honda UC3 Đặc biệt Đen thiên thạch 79.920.000 Tiêu Chuẩn Xanh ngọc trai Tahiti/Trắng ngọc trai 78.545.455 Honda CUV e: - Đen nhám, trắng ngọc trai 44.181.818 (chưa gồm pin) Honda ICON e Phiên bản thể thao Xanh, xám 20.912.727 (chưa gồm pin) Phiên bản đặc biệt Bạc nhám 20.716.363 (chưa gồm pin) Phiên bản cao cấp Đỏ xám, đen xám, trắng xám 20.520.000 (chưa gồm pin)

Lưu ý, giá bán lẻ đề xuất có thể chênh lệch với giá bán tại đại lý. Tùy mẫu xe, màu sắc, khu vực và thời điểm, giá xe máy Honda thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với mức giá hãng công bố.