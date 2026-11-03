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Xuất bản ngày 03/11/2026 08:12 AM
Xuất bản ngày 03/11/2026 08:12 AM

Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026 mới nhất

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 11/2026 được cập nhật đầy đủ, chi tiết trong bài viết dưới đây.

Honda là thương hiệu sản xuất ô tô và xe máy của Nhật Bản. Honda chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 1996. Sau 30 năm hoạt động và phát triển, Honda không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, Honda Việt Nam sở hữu hệ thống gồm 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy.

Honda Vision 2026. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Honda Vision 2026. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Theo công bố kết quả kinh doanh của Honda Việt Nam, doanh số bán lẻ xe máy trong tháng 9/2026 đạt 210.983 xe, tăng 28,8% so với cùng kỳ tháng 9/2025. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm nhu cầu mua sắm cuối năm.

Lũy kế trong năm tài chính 2026-2027 (tính từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), Honda Việt Nam đã bán 1.073.088 xe máy, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh thị trường trong nước, hoạt động xuất khẩu xe máy và linh kiện tiếp tục được duy trì. Riêng tháng 9/2026, lượng xe máy Honda Việt Nam xuất khẩu đạt 14.548 xe.

Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026

Dòng xe Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (VND)
Wave AlphaPhiên bản cổ điểnXám / Xanh / Xám trắng19.037.455
Wave Alpha 110Phiên bản đặc biệtĐen nhám18.841.091
Phiên bản tiêu chuẩnTrắng / Xanh / Đỏ17.957.455
Super Cub C125Phiên bản Đặc BiệtĐen88.353.818
Phiên bản Tiêu ChuẩnXám đen / Bạc trắng87.372.000
CT125CT125Xám Đen85.997.455
Future 125 FIPhiên bản Đặc biệtXanh đen bạc / Bạc đen xám32.292.000
Phiên bản Cao cấpXám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ31.801.091
Phiên bản Tiêu chuẩnXanh đen30.622.909
BladePhiên bản Thể ThaoĐen / Đen Đỏ / Đen Xanh21.943.637
Phiên bản Đặc BiệtĐen20.470.909
Phiên bản Tiêu ChuẩnĐen Đỏ / Đen Xanh18.900.000
Wave RSXPhiên bản Thể thaoXanh đen / Đỏ đen / Xám đen25.664.727
Phiên bản Đặc biệtĐen23.701.091
Phiên bản Tiêu chuẩnĐen / Đỏ đen22.130.182
ADV350ADV350Đen / Đỏ Đen / Xanh Đen166.190.000
SH350iPhiên Bản Thể ThaoXám đen / Xanh đen152.890.000
Phiên Bản Đặc BiệtXám Đen152.390.000
Phiên Bản Cao CấpTrắng Đen151.390.000
Vario 160Thể ThaoXám Đen Bạc56.690.000
Vario 125StreetĐen/Vành Cam / Đen/Vành Trắng42.895.637
Đặc BiệtĐen / Xanh Đen / Đỏ Đen41.913.818
Air Blade 160/125Air Blade 160 phiên bản Thể ThaoTrắng Đỏ Đen58.790.000
Air Blade 160 phiên bản Đặc BiệtĐen Xám58.290.000
Air Blade 160 phiên bản Tiêu ChuẩnĐỏ Đen57.090.000
Air Blade phiên bản Marvel ’ Spider-ManĐỏ Đen48.099.273
Air Blade phiên bản Marvel ’ VenomĐen48.099.273
Air Blade 125 phiên bản Thể ThaoTrắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen48.001.091
Air Blade 125 phiên bản Đặc BiệtĐen Xám / Xanh Đen Xám43.582.909
Air Blade 125 phiên bản Tiêu ChuẩnĐen / Đỏ Đen42.404.727
VisionPhiên bản Thể thaoBạc đen / Đen / Xám đen36.808.363
Phiên bản Đặc biệtNâu xám34.550.182
Phiên bản Cao cấpĐỏ xám33.175.637
Phiên bản Tiêu chuẩnTrắng đen31.506.545
LEAD ABSPhiên bản Đặc biệtĐen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen45.841.091
Phiên bản Cao cấpTrắng Đen41.913.818
Phiên bản Tiêu chuẩnĐỏ Đen39.753.818
SH 160i/125iSH 160i Phiên bản Tiêu ChuẩnĐen / Trắng Đen95.290.000
SH 125i Phiên bản Thể ThaoXám Đen Đỏ / Đen Aura Black85.702.909
SH 125i Phiên bản Đặc BiệtXám Đen85.212.000
SH 125i Phiên bản Cao CấpTrắng Đen84.033.818
SH 125i Phiên bản Tiêu ChuẩnĐen / Đỏ Đen / Trắng Đen76.670.182
SH 160i Phiên bản Thể ThaoĐen Aura Black / Xám Đen Đỏ104.490.000
SH 160i Phiên bản Đặc BiệtXám Đen103.990.000
SH 160i Phiên bản Cao CấpĐỏ Đen / Trắng Đen / Trắng Đen102.790.000
Sh mode 125Phiên bản Thể thaoXám đen / Trắng đen66.361.091
Phiên bản Đặc biệtBạc đen / Đen / Xanh đen65.870.182
Phiên bản Cao cấpĐỏ đen64.692.000
Phiên bản Tiêu chuẩnĐỏ đen / Trắng đen59.684.727
Future 125 FIPhiên bản Đặc biệtXanh đen bạc / Bạc đen xám32.292.000
Phiên bản Cao cấpXám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ31.801.091
Phiên bản Tiêu chuẩnXanh đen30.622.909
CBR150RPhiên bản Thể ThaoĐỏ73.790.000
Phiên bản Đặc BiệtĐen Xám73.290.000
Phiên bản Tiêu ChuẩnĐen Đỏ72.290.000
Honda UC3Đặc biệt Đen thiên thạch79.920.000
Tiêu ChuẩnXanh ngọc trai Tahiti/Trắng ngọc trai78.545.455
Honda CUV e:-Đen nhám, trắng ngọc trai44.181.818 (chưa gồm pin)
Honda ICON ePhiên bản thể thaoXanh, xám20.912.727 (chưa gồm pin)
Phiên bản đặc biệtBạc nhám20.716.363 (chưa gồm pin)
Phiên bản cao cấpĐỏ xám, đen xám, trắng xám20.520.000 (chưa gồm pin)

Lưu ý, giá bán lẻ đề xuất có thể chênh lệch với giá bán tại đại lý. Tùy mẫu xe, màu sắc, khu vực và thời điểm, giá xe máy Honda thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với mức giá hãng công bố.

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