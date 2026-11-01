Nghẹt thở xem dàn xe đua quăng quật dưới hố bùn sâu tại 'chảo lửa' Đồng Mô

(VTC News) -

PVOIL VOC 2026: Bữa tiệc bùn đất và tốc độ tại chảo lửa Đồng Mô

Ngay khi nổ máy, các vận động viên tham dự Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL VOC 2026 năm nay lập tức đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất tại “chảo lửa” Đồng Mô (Hà Nội).

Từ những lượt chạy đầu tiên, lớp đất đỏ bazan và bùn nhão đã phủ kín từ gầm xe, lốp xe cho tới trang phục của các tay đua cùng phụ lái.

Ở các phân hạng Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng), tâm điểm chú ý thuộc về những cỗ máy off-road đã được gia cố toàn diện.

Nhiều mẫu xe thi đấu được lược bỏ hoàn toàn phần vỏ nguyên bản, thay thế bằng hệ thống khung chống lật dạng ống thép lộ thiên, đi kèm dàn phuộc hành trình lớn và bộ lốp gai bùn chuyên dụng cỡ lớn để sẵn sàng đối đầu với các chướng ngại vật hiểm hóc.

Thử thách cam go và tiêu tốn nhiều thể lực nhất trong ngày thi đấu chính thức gọi tên khu vực đường đua đầm lầy. Những hố nước đục ngầu ẩn chứa lớp bùn đặc quánh bên dưới khiến nhiều chiếc xe dù sở hữu khoảng sáng gầm lớn vẫn bị sụt lún sâu, nước bùn tràn ngập quá nửa thân xe ngay khi vừa lao xuống hố.

Khi lớp bùn nhão bám chặt vào các rãnh lốp và làm giảm độ bám đường, các tay đua buộc phải liên tục nhồi ga để duy trì đà di chuyển. Tiếng động cơ gầm rú ở vòng tua cao hòa cùng cảnh tượng đất đá, nước bùn bị bánh xe cày xới bắn tung tóe lên không trung tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn.

Trên những đoạn đường sình lầy xuyên qua khu vực cỏ rậm, tầm nhìn của người cầm lái liên tục bị thử thách. Nước bùn từ dưới gầm hất thẳng lên nắp ca-pô và kính chắn gió, buộc hệ thống gạt mưa phải hoạt động hết công suất để giúp tay đua định vị các cọc tiêu và dây giới hạn đường đua.

Trong nhiều tình huống, sức mạnh cơ bắp của động cơ là chưa đủ để giúp những chiếc xe nặng hàng tấn tự thoát khỏi bùn sâu. Lúc này, các đội đua phải tận dụng tối đa hệ thống cáp tời cứu hộ gắn phía trước mũi xe, kết hợp cùng sự phối hợp ăn ý của phụ lái để từng bước kéo phương tiện vượt qua vũng lầy trong thời gian ngắn nhất.

Bên trong khoang cabin không cửa kính, áp lực và sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của từng vận động viên. Dù hai cánh tay, vô lăng và mũ bảo hiểm đều bê bết bùn đất bắn vào từ bên ngoài, ánh mắt của người cầm lái vẫn giữ sự tập trung cao độ để tính toán góc đặt bánh xe chính xác qua từng mô đất.

Sau mỗi bài thi vượt đầm lầy, những chiếc xe rời vạch đích với diện mạo hoàn toàn biến dạng dưới lớp đất vàng phủ kín từ cản trước, hệ thống treo cho tới nóc xe. Đây cũng là lúc các đội đua phải nhanh chóng kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật và tời kéo trước khi bước vào các đường thi tiếp theo.

Không chỉ có đầm lầy ngập nước, các bài thi trên địa hình đồi đất khô cũng mang tới những chiếc “bẫy” gập ghềnh không kém. Hệ thống hố so le sâu hoắm cùng những ụ đất cao liên tiếp vặn xoắn khung gầm, đòi hỏi kỹ năng kiểm soát chân ga, chân phanh tinh tế để xe không bị lật ngang hoặc cạ gầm.

Tại các phân hạng Bán tải Cơ bản và SUV Cơ bản, tốc độ và sự linh hoạt lại được đẩy lên cao trào. Trên những đoạn đường đất rộng với nhiều góc cua gắt, các mẫu xe liên tục thực hiện những pha bứt tốc và vẩy đuôi cuốn theo từng cột bụi mù mịt phía sau.

Sự kịch tính dưới lòng đường đua tạo nên sức hút lớn đối với người hâm mộ. Bất chấp thời tiết nắng gắt tại Đồng Mô, đông đảo khán giả vẫn che ô đứng kín dọc theo rào chắn trên các sườn đồi, hào hứng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc những chiếc xe đua lọt thỏm dưới các rãnh hào sâu.

Tại khu vực đường chờ giữa các bài thi, hàng chục mẫu xe địa hình từ những dòng bán tải đời mới cho tới các dòng SUV cổ điển nối đuôi nhau trên mặt đường cày xới đầy vết bánh xe, tạo nên bầu không khí lễ hội thể thao tốc độ đặc trưng vào dịp cuối tuần.

Để đảm bảo tiến độ cho hàng chục bài thi diễn ra liên tục và gia tăng tính cạnh tranh, mùa giải năm nay áp dụng việc chia nhóm và tổ chức thi đấu đối kháng song song theo cặp ở một số đường đua. Cách bố trí này giúp khán giả có thể trực tiếp theo dõi các màn bám đuổi kịch tính của hai đội đua cùng hạng trên hai làn đường liền kề.