Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 đổi diện mạo, giá 733 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 2/11, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV đô thị Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026. Bản cập nhật này tập trung làm mới các chi tiết trang trí ngoại thất nhằm gia tăng vẻ khỏe khoắn và hướng tới tệp khách hàng trẻ tuổi.

Cụ thể, khu vực đầu xe được bổ sung ốp trang trí cản trước thiết kế mới tạo điểm nhấn sắc sảo hơn. Hãng cũng tinh chỉnh nhẹ ốp cản sau, đồng thời bổ sung cánh gió thể thao trên mui xe.

Các trang bị tiện nghi và an toàn quen thuộc trên bản cao cấp vẫn được duy trì như màn hình giải trí kích cỡ 10,1 inch, trần kính toàn cảnh, cốp điện rảnh tay, camera 360 độ cùng gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 được bổ sung ốp cản trước, cản sau và cánh gió mui thể thao. (Ảnh: TMV)

Động thái làm mới Yaris Cross Hybrid diễn ra trong bối cảnh cuộc đua ở nhóm SUV cỡ B tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối năm.

Mức giá của Toyota Yaris Cross từ 650-733 triệu đồng hiện nằm giữa các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce (605-720 triệu đồng), Kia Seltos (549-689 triệu đồng),... Mẫu xe hybrid duy nhất cùng phân khúc là Honda HR-V e:HEV có giá khởi điểm 835 triệu đồng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023, sau đợt điều chỉnh giảm giá niêm yết vào đầu năm 2024, Yaris Cross nhanh chóng vươn lên thành một trong những dòng xe chủ lực của hãng xe Nhật Bản, đóng góp lớn vào kết quả 6.357 xe Toyota bán ra trong tháng 10 vừa qua. Tính đến hết tháng 10/2026, đã có tổng cộng 42.813 chiếc Yaris Cross được bàn giao tới tay khách hàng trong nước sau hơn 3 năm mở bán.

Trong đó, phiên bản Yaris Cross Hybrid đạt doanh số lũy kế 4.507 xe, chiếm khoảng 11% tổng lượng tiêu thụ của dòng xe này.

Đuôi xe Yaris Cross Hybrid 2026 với thiết kế ốp cản sau và cánh lướt gió mới. (Ảnh: TMV)

Bước đệm trước khi lắp ráp xe hybrid và đưa ô tô thuần điện về Việt Nam

Việc liên tục cập nhật các dòng xe lai xăng - điện như Yaris Cross Hybrid cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi xanh theo hướng tiếp cận đa chiều của hãng xe Nhật Bản tại thị trường trong nước.

Chia sẻ với phóng viên VTC News bên lề sự kiện tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) mới đây, ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Toyota châu Á kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam cho biết việc phổ cập các phương tiện giảm phát thải phù hợp với điều kiện thực tế của từng quốc gia là ưu tiên hàng đầu của thương hiệu này.

Chủ tịch Toyota châu Á kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam Tiền Quốc Hào chia sẻ về định hướng xe điện và khoản đầu tư 400 triệu USD tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Theo ông Tiền Quốc Hào, dù Toyota sở hữu danh mục xe thuần điện (BEV) đa dạng trên toàn cầu, hãng sẽ chỉ đưa ô tô thuần điện vào Việt Nam khi điều kiện hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới trạm sạc công cộng trở nên phù hợp hơn. Ở giai đoạn hiện tại, dòng xe hybrid tự sạc vẫn là giải pháp chủ lực giúp người dùng tiết kiệm nhiên liệu mà không phụ thuộc vào trạm sạc.

Vị lãnh đạo Toyota châu Á cũng khẳng định hãng đã quyết định rót khoản đầu tư khoảng 400 triệu USD vào Việt Nam nhằm hiện đại hóa nhà máy, nâng cao năng lực sản xuất và chuẩn bị dây chuyền để xuất xưởng thêm các dòng xe hybrid ngay trong nước.