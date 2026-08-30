Tin xe 30/8: Koenigsegg Gemera hơn 80 tỷ bị đập kính, Innova 2026 đổi diện mạo

(VTC News) -

Siêu xe Koenigsegg Gemera hơn 80 tỷ đồng bị đập vỡ kính

Sau hơn 6 năm kể từ lần đầu ra mắt, những chiếc Koenigsegg Gemera đầu tiên mới bắt đầu được bàn giao tới khách hàng. Tuy nhiên, một chiếc Gemera vừa xuất hiện tại Copenhagen, Đan Mạch đã gặp sự cố khi bị kẻ gian phá hoại trong lúc đỗ bên ngoài một khách sạn 5 sao.

Chiếc xe được bàn giao đầu tiên tới một đại lý tại Thụy Sĩ vào cuối tháng 6/2026, trước khi chuyển tới chủ nhân tại Đan Mạch. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy chiếc Gemera màu đỏ bị vỡ một mảng lớn kính chắn gió phía người lái. Một gương chiếu hậu bên ngoài cũng được cho là có dấu hiệu hư hỏng. Hiện chưa xác định vật dụng được sử dụng để phá kính.

Sự cố đáng chú ý bởi Koenigsegg Gemera chỉ được sản xuất giới hạn 300 chiếc trên toàn cầu. Giá khởi điểm của mẫu xe vào khoảng 3 triệu USD, tương đương 78,25 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn và thuế.

Chiếc xe bị phá hoại sở hữu màu sơn Johan Röd cùng nhiều chi tiết sợi carbon để trần. Việc tìm kiếm kính chắn gió và linh kiện thay thế cho mẫu xe giới hạn này có thể không đơn giản, dù phương án sửa chữa chính thức chưa được công bố.

Koenigsegg Gemera sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng HV8 5.0L tăng áp kép, 3 mô-tơ điện và hộp số Light Speed Tourbillon Transmission 9 cấp. Xe dùng pin 850V dung lượng 14 kWh, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 1,9 giây và tốc độ tối đa 400 km/h.

Hongqi EHS7 thử nghiệm cửa sổ trời năng lượng mặt trời

Hongqi EHS7, mẫu SUV thuần điện của thương hiệu Hongqi thuộc tập đoàn FAW, vừa được sử dụng để thử nghiệm nguyên mẫu cửa sổ trời quang điện tích hợp các phần tử tạo điện từ ánh sáng mặt trời.

Công nghệ được Hongqi công bố ngày 27/8/2026 và được hãng định hướng phát triển cho các mẫu xe điện trong tương lai.

Thay vì sử dụng silicon tinh thể truyền thống, đội ngũ nghiên cứu của Hongqi lựa chọn vật liệu perovskite, một loại khoáng chất canxi titan oxit.

Theo hãng, các phần tử quang điện từ vật liệu này có ưu điểm nhẹ, mỏng, linh hoạt, hiệu suất chuyển đổi quang điện cao và có thể sản xuất với nhiều màu sắc.

Tuy nhiên, việc đưa vật liệu này lên ô tô cũng đặt ra thách thức do perovskite dễ bị ảnh hưởng bởi nước, oxy, tia cực tím và khó tích hợp trên bề mặt kính cong.

Hongqi cho biết nguyên mẫu có thể tạo công suất phát điện tức thời 300 W trong điều kiện đủ ánh sáng mặt trời, tương đương khoảng 400 kWh năng lượng sạch mỗi năm.

Nguồn điện này có thể phục vụ các thiết bị điện áp thấp trên xe. Trong kế hoạch dài hạn, hãng dự kiến mở rộng các phần tử quang điện sang cả nắp ca-pô, với mục tiêu tạo ra tới 10 kWh điện mỗi ngày, tương đương phạm vi di chuyển tối đa 80 km.

Hongqi EHS7 có kích thước 4.925 x 1.950 x 1.680 mm, công suất tối đa 253 kW, tương đương khoảng 339 mã lực, và phạm vi hoạt động 475 km theo chuẩn WLTP. Hongqi hiện chưa công bố thời điểm thương mại hóa công nghệ cửa sổ trời quang điện này.

Toyota Innova 2026 lộ diện với thiết kế lấy cảm hứng từ Hilux thế hệ mới

Những hình ảnh từ bằng sáng chế mới công bố đã hé lộ Toyota Innova Hycross 2026 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với phần đầu xe được thiết kế lại đáng kể.

Mẫu MPV có diện mạo thẳng đứng, vuông vức và mang phong cách SUV rõ nét hơn, với nhiều chi tiết gợi liên tưởng tới Toyota Hilux thế hệ mới.

Phần đầu xe sử dụng mảng ốp màu đen phía trên lưới tản nhiệt, trong khi mặt ca-lăng chính có họa tiết tổ ong dạng kim cương. Các hốc đèn sương mù được tạo hình đa giác, lưới tản nhiệt phía dưới dùng nan ngang và cụm đèn pha cũng được thiết kế lại với đường nét kéo dài về phía sau.

Trong khi đó, nắp ca-pô, các đường gân thân xe, vòm bánh vuông vức, tay nắm cửa mạ chrome và kiểu dáng mâm hợp kim được giữ lại từ phiên bản hiện hành.

Phía sau, Toyota Innova Hycross nâng cấp tiếp tục sử dụng kiểu dáng đèn hậu quen thuộc nhưng thay đổi đồ họa LED bên trong, đồng thời tinh chỉnh nhẹ cản sau.

Khoang nội thất dự kiến nâng màn hình trung tâm từ 10,1 inch lên 12 inch, cải thiện chất lượng hiển thị của bảng đồng hồ kỹ thuật số và độ nét camera 360 độ.

Về vận hành, xe tiếp tục duy trì động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh, công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204 Nm, kết hợp hộp số CVT. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện, cho tổng công suất 183,7 mã lực và có các chế độ Eco, Normal, Power cùng EV Mode.