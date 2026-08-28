Tin xe 28/8: BMW iX3 bỏ nút bấm vật lý, BYD chốt lịch ra mắt Sealion 08 2026

(VTC News) -

BMW iX3 mới loại phần lớn nút điều khiển vật lý

Thay vào đó, nhiều chức năng được tích hợp vào màn hình trung tâm, kết hợp với trợ lý giọng nói được nâng cấp.

BMW cho biết quyết định này dựa trên nghiên cứu hành vi người dùng, đặc biệt ở nhóm khách hàng dưới 45 tuổi. Nhóm này được nhận định có xu hướng thích nghi nhanh với thao tác cảm ứng và điều khiển bằng giọng nói, đồng thời thường xử lý nhiều tác vụ trong quá trình di chuyển. Trợ lý ảo trên iX3 mới có khả năng nhận diện và xử lý các câu lệnh phức tạp chính xác hơn trước.

Cách tiếp cận của BMW diễn ra trong bối cảnh một số nhà sản xuất khác lại có hướng đi ngược lại. Hyundai, Mercedes-Benz và Volkswagen đang tăng cường đưa nút bấm vật lý trở lại sau thời gian phụ thuộc nhiều vào màn hình cảm ứng.

Riêng Hyundai cho biết phản hồi từ khách hàng thử nghiệm cho thấy việc phải thao tác qua nhiều tầng menu cảm ứng có thể khiến người lái căng thẳng và mất tập trung, từ đó hãng bắt đầu đưa phím cơ trở lại bảng điều khiển trung tâm.

Range Rover ra mắt mẫu SV Pearl Luster độc bản

Range Rover vừa giới thiệu Range Rover SV Pearl Luster, mẫu xe được phát triển dưới dạng hợp đồng thiết kế “one-of-one”, tức chỉ có duy nhất một chiếc trên toàn thế giới. Xe được tạo ra để thể hiện năng lực cá nhân hóa của bộ phận SV Bespoke thay vì hướng tới sản xuất thương mại.

Range Rover SV Pearl Luster sử dụng nền tảng biến thể trục cơ sở dài (LWB) của Range Rover SV. Ngoại thất lấy cảm hứng từ loài bào ngư trắng dọc vùng biển California, với màu sơn Bespoke White Pearl Gloss cùng bộ mâm hợp kim 23 inch thiết kế riêng.

Khoang cabin được hoàn thiện với da Orchid, gỗ Wenge tự nhiên và các chi tiết khảm xà cừ trắng tự nhiên. Hàng ghế sau thuộc cấu hình SV Signature Suite, có khả năng ngả lưng tối đa. Cách phối vật liệu này tiếp tục nhấn mạnh tính thủ công và cá nhân hóa của mẫu xe độc bản.

Range Rover hiện chưa công bố thông số động cơ cũng như giá bán của Range Rover SV Pearl Luster. Một phần lợi nhuận từ việc bán xe sẽ được đóng góp cho Khu bảo tồn Biển Quốc gia Vịnh Monterey.

Mẫu xe đồng thời cho thấy SV Bespoke đang mở rộng hướng cá nhân hóa từ các tùy chọn màu sơn, da và vật liệu sang những dự án được thiết kế riêng với chủ đề độc bản cho từng khách hàng.

BYD Sealion 08 sắp ra mắt, tầm hoạt động tới 900 km

BYD Sealion 08 sẽ chính thức được giới thiệu vào ngày 2/9. Đây là mẫu SUV đầu bảng thuộc Ocean Series, được phát triển với hai lựa chọn truyền động gồm plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV).

Nội thất Sealion 08 có màn hình cảm ứng trung tâm dạng xoay khoảng 15,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Hàng ghế thứ hai được trang bị màn hình gắn trần 21,4 inch, đi cùng hệ thống âm thanh 25 loa Devialet, tủ lạnh tích hợp, màn hình điều khiển chức năng và bàn làm việc gấp gọn.

Xe có cấu hình 6 chỗ với hàng ghế thương gia hỗ trợ đệm chân, thông gió, sưởi và massage, bên cạnh lựa chọn 5 chỗ tiêu chuẩn.

Về công nghệ, mẫu SUV sử dụng kết cấu pin Cell-to-Body (CTB), hệ thống hybrid DM thế hệ thứ năm và hệ thống hỗ trợ lái thông minh “God’s Eye” 5.0. Xe còn có đánh lái bánh sau, kiểm soát thân xe DiSus-A, hệ thống treo khí nén hai buồng và công nghệ dự đoán mặt đường.

Bản PHEV dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 154 mã lực, kết hợp mô-tơ điện 268 mã lực. Phạm vi vận hành thuần điện đạt 275 - 300 km WLTC hoặc tối đa 400 km CLTC.

Với bản BEV, công suất mô-tơ đơn là 430 hoặc 496 mã lực, trong khi mô-tơ kép đạt tối đa 784 mã lực. Pin LFP 92,09 và 115,07 kWh giúp xe đạt phạm vi 710, 800 hoặc tối đa 900 km theo chuẩn CLTC.