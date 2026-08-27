Tin xe 27/8: Hyundai Ioniq V chốt giá, Nissan Patrol sắp về Việt Nam

(VTC News) -

Hyundai Ioniq V chốt giá từ 466 triệu đồng

Hyundai Ioniq V đã được Beijing Hyundai công bố giá mở bán trước tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026, đánh dấu mẫu xe đầu tiên đại diện cho dải sản phẩm xe năng lượng mới mang thương hiệu Ioniq được giới thiệu riêng tại Trung Quốc.

Mẫu SUV điện có 3 phiên bản Standard, Smart Driving và Long-Range Edition, với giá lần lượt 119.900 Nhân dân tệ (khoảng 466 triệu đồng), 129.900 Nhân dân tệ (khoảng 504 triệu đồng) và 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 543 triệu đồng).

Ioniq V được phát triển theo chiến lược ưu tiên thị trường Trung Quốc, với toàn bộ quá trình tạo hình do Trung tâm Thiết kế Hyundai tại địa phương thực hiện.

Xe dài 4.900 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm và có 8 màu sơn ngoại thất. Thiết kế mang phong cách vuông vức, tối giản, đầu xe không còn lưới tản nhiệt truyền thống, trong khi thân xe mang kiểu fastback với cửa không viền.

Khoang cabin sử dụng chất liệu Alcantara, nổi bật với màn hình 27 inch độ phân giải 4K, chip Qualcomm Snapdragon 8295 và các nền tảng AI của Baidu, ByteDance. Xe còn có HUD cùng gói hỗ trợ lái thông minh do Momenta cung cấp.

Hyundai Ioniq V dùng một mô-tơ điện, cho hai mức công suất 188 mã lực (140 kW) và 225 mã lực (168 kW). Pin LFP do CATL sản xuất có dung lượng 53,5 hoặc 66,8 kWh, cho phạm vi di chuyển 520-650 km tùy cấu hình theo chu trình CLTC.

Nissan Patrol dự kiến về Việt Nam từ tháng 10

Nissan Patrol thế hệ mới nhiều khả năng trở lại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2026 thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân. Mẫu SUV cỡ lớn dự kiến có 3 phiên bản gồm Platinum, Pro-4X và Nismo, với giá ước tính khoảng 3 - 4 tỷ đồng tùy phiên bản. Đơn vị phân phối chính hãng Nissan tại Việt Nam chưa xác nhận kế hoạch mở bán dòng xe này.

Nissan Patrol thế hệ mới ra mắt toàn cầu từ tháng 9/2024 và được định vị cùng phân khúc với Toyota Land Cruiser LC300. Trước đó, vào đầu năm 2025, một số đại lý chính hãng từng nhận đặt cọc mẫu xe nhưng sau đó hoàn tiền cho khách hàng.

Ngoại thất Patrol mới mang phong cách cơ bắp với cụm đèn pha dạng dọc tích hợp công nghệ chiếu sáng thích ứng, kết hợp hai dải LED định vị ban ngày hình chữ C. Xe sử dụng mâm hợp kim 22 inch, phía sau là cụm đèn hậu tạo hình chữ C nối với nhau bằng một dải LED mỏng.

Tại Trung Đông, Nissan Patrol có cặp màn hình thông tin giải trí và đồng hồ kỹ thuật số với tổng kích thước 28,6 inch, HUD 7 inch cùng hai màn hình 12,8 inch cho hàng ghế sau; tuy nhiên, chưa rõ trang bị khi xe về Việt Nam.

Đáng chú ý, Patrol thế hệ mới chuyển từ động cơ V8 hút khí tự nhiên sang V6 3.5L tăng áp kép. Động cơ sản sinh 425 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Lamborghini Temerario Tricolore trở lại sau 15 năm

Lamborghini Temerario Tricolore đánh dấu sự trở lại của danh xưng Tricolore sau 15 năm, khi Lamborghini giới thiệu phiên bản One-off tại sự kiện Monterey Car Week.

Đây là mẫu xe đầu tiên mang tên Tricolore kể từ Gallardo LP 550-2 Tricolore ra mắt năm 2011. Phiên bản đặc biệt được phát triển bởi Centro Stile Lamborghini và bộ phận cá nhân hóa Ad Personam.

Temerario Tricolore sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ quốc kỳ Italy. Nửa dưới thân xe sơn xanh Blu Marinus Shiny, nửa trên là trắng Bianco Monocerus, trong khi mái xe, ốp gương và mâm sử dụng màu đen Glossy Nero Noctis, đi cùng kẹp phanh đỏ Rosso.

Điểm nhấn của xe là dải decal xanh lá, trắng và đỏ chạy dọc nắp capo, tái hiện phong cách từng xuất hiện trên Gallardo Tricolore. Nội thất bọc màu đen Nero Ade, kết hợp chỉ khâu đỏ Rosso Alala và logo Tricolore độc quyền.

Về vận hành, Lamborghini Temerario Tricolore sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng V8 4.0L tăng áp kép, ba mô-tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và pin 3,8 kWh.

Hệ thống tạo ra tổng công suất 907 mã lực (677 kW), mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa 343 km/h.

So với Gallardo LP 550-2 Tricolore sử dụng động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm, Temerario Tricolore có sức mạnh gần gấp đôi. Lamborghini hiện xác định đây là mẫu xe độc bản, chưa công bố giá bán cũng như kế hoạch thương mại hóa.