Tin xe 29/8: VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên về tay khách Việt

(VTC News) -

VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên giao khách Việt

Đây là mẫu SUV điện cao cấp được VinFast phát triển với thiết kế và trang bị hướng đến nhóm khách hàng đặc biệt.

Hình ảnh bàn giao được đăng tải trên fanpage chính thức của VinFast, mẫu xe mang ngoại hình bề thế, nổi bật với lưới tản nhiệt giả kích thước lớn và biểu tượng cánh chim lạc mạ vàng trên nắp ca-pô.

Lạc Hồng 900 LX có chiều dài 5.342 mm, rộng 2.254 mm, cao 1.697 mm và chiều dài cơ sở 3.349 mm. Xe sử dụng mâm 21 inch ở bản tiêu chuẩn, trong khi bản chống đạn dùng mâm 19 inch. Các thông số đáng chú ý khác gồm hệ thống chiếu sáng Full LED, khoảng sáng gầm 175 mm và khả năng lội nước 450 mm.

Khoang cabin sử dụng gỗ Golden Nanmu, da Nappa và các chi tiết mạ vàng thật. Hàng ghế thứ hai dạng thương gia chỉnh điện 10 hướng, có sưởi, làm mát và bệ đỡ chân. Xe còn có vách ngăn cố định, kính cách âm, rèm điện, hệ thống điện đàm nội bộ và dàn âm thanh 14 loa Audison.

Về vận hành, Lạc Hồng 900 LX dùng hai mô-tơ điện, công suất tổng 402 mã lực ở bản Tiêu chuẩn và 455 mã lực ở bản Chống đạn. Pin dung lượng 131 kWh cho phạm vi tối đa 595 km ở bản thường.

Giá bản tiêu chuẩn được đề cập ở mức khoảng 5 tỷ đồng, bản chống đạn có thể gần 40 tỷ đồng. Mức giá này được cho là chưa có thông tin xác nhận chính thức từ VinFast.

Hyundai Elantra thế hệ mới thay đổi toàn diện

Hyundai Elantra thế hệ mới, còn được gọi là Avante tại nhiều thị trường, đã ra mắt với hai lựa chọn động cơ xăng và hybrid. Mẫu sedan chuyển sang ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Art of Steel”, đồng thời được mở rộng kích thước.

Xe dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.425 mm và có chiều dài cơ sở 2.750 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài tăng 55 mm, chiều rộng tăng 30 mm và trục cơ sở tăng 30 mm, qua đó mở rộng không gian, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Thiết kế ngoại thất được làm mới với các bề mặt dập nổi và đường gân sắc cạnh. Phía trước sử dụng đèn định vị LED thanh mảnh, trong khi đèn chiếu sáng chính được đặt thấp trong cản.

Phía sau là cụm đèn LED tạo đồ họa chữ H, kết hợp cánh gió nhỏ và bộ khuếch tán gió. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch.

Nội thất chuyển sang thiết kế tối giản, với màn hình trung tâm 14,6 inch trên bản cao cấp và 12,9 inch ở các bản thấp, vận hành trên nền tảng Pleos Connect.

Đáng chú ý là trợ lý AI tạo sinh Gleo AI, cùng hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera hành trình tích hợp, hai đế sạc không dây và cổng USB công suất tới 100 W.

Tại Hàn Quốc, bản xăng dùng động cơ hút khí tự nhiên 2.0L, công suất 147 mã lực; bản hybrid kết hợp động cơ tăng áp 1.6L với mô-tơ điện, đạt tổng công suất 155 mã lực. Giá khởi điểm lần lượt khoảng 452,6 triệu và 698 triệu đồng.

Lynk & Co 02 nâng cấp, sạc 10-80% trong 12 phút

Lynk & Co 02 bản nâng cấp vừa được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026. Tại Trung Quốc, mẫu SUV fastback này mang tên Lynk & Co 20.

Xe giữ ngôn ngữ thiết kế “The Next Day”, có kích thước dài 4.495 mm, rộng 1.845 mm, cao 1.573 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm và hệ số cản không khí 0,25 Cd.

Bản nâng cấp được bổ sung mâm 19 inch, cảm biến LiDAR trên nóc và khoang làm lạnh 37,5 lít đặt dưới nắp ca-pô, có thể điều chỉnh nhiệt độ từ -18 đến 10 độ C.

Nội thất có màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K, bảng đồng hồ LCD 10,2 inch và màn hình HUD 13,8 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, Carlink, HiCar cùng trợ lý ảo đa ngôn ngữ.

Xe sử dụng mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 329 mã lực. Hệ truyền động tích hợp 16 trong 1 có hiệu suất công bố 93%. Lynk & Co 20 dùng kiến trúc điện 800V và công nghệ sạc nhanh 6C, cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong 12 phút. Tùy phiên bản, phạm vi hoạt động đạt 545-630 km.

Về hỗ trợ lái, xe được trang bị hệ thống Qianli Haohan H5 với một LiDAR, ba radar sóng milimet, 12 radar siêu âm, 11 camera độ phân giải cao và một camera giám sát bên trong.

Hệ thống xử lý dữ liệu qua chip Journey 6, hỗ trợ lái bán tự động, tự động đỗ và đỗ xe từ xa. Hiện giá bán chính thức tại Trung Quốc chưa được công bố.