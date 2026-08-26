Tin xe 26/8: Hyundai Palisade 2027 nâng nóc cao hơn 20cm, Amarok PHEV 470 mã lực

(VTC News) -

Hyundai Palisade 2027 có bản nâng nóc 240 mm

Phiên bản được nâng phần nóc thêm 240 mm so với cấu hình thông thường, đưa chiều cao tổng thể lên 2.005 mm.

Hãng cho biết kích thước này vẫn phù hợp với giới hạn của các bãi đỗ xe tầng hầm.

Việc tăng chiều cao giúp mở rộng không gian phía trên khoang hành khách. Palisade High-Roof được trang bị hệ thống treo điện tử Preview, mâm hợp kim 21 inch và lốp Pirelli.

Bên trong, xe có hệ thống đèn trang trí Starry Sky và màn hình giải trí 21,4 inch dành cho hành khách ở hàng ghế sau.

Bên cạnh High-Roof, Hyundai Palisade 2027 còn có bản Black Ink phát triển từ Calligraphy với các chi tiết ngoại thất tối màu, mâm 21 inch màu đen và hệ thống treo Preview.

Bản Palisade XRT hướng tới phong cách dã ngoại, sử dụng mâm 20 inch, đồng thời bổ sung tính năng làm mát hàng ghế thứ hai và hệ thống âm thanh Bose.

Ở bản Exclusive tiêu chuẩn, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền màn hình cong toàn cảnh, kiểm soát hành trình thông minh điều chỉnh theo bản đồ, Highway Driving Assist 2 và hệ thống cảnh báo, ngăn ngừa va chạm phía trước.

Tại Hàn Quốc, Palisade 2027 bản xăng 9 chỗ có giá từ 44,78 triệu won, tương đương 843,34 triệu đồng. Bản High-Roof xăng cao cấp nhất có giá 72,44 triệu won, tương đương 1,36 tỷ đồng.

Bản Hybrid 9 chỗ Exclusive có giá từ 50,77 triệu won, còn High-Roof Hybrid có giá khoảng 78,44 triệu won, tương đương 1,47 tỷ đồng.

Volkswagen Amarok mới có thể dùng PHEV 470 mã lực

Volkswagen hé lộ hình ảnh thử nghiệm của Amarok thế hệ mới, cho thấy mẫu bán tải này sẽ thay đổi đáng kể so với thế hệ hiện hành. Đáng chú ý, Amarok mới không còn phát triển trên nền tảng Ford Ranger như mẫu xe hiện tại.

Volkswagen được cho là hợp tác với SAIC để phát triển xe, với khả năng chia sẻ kết cấu kỹ thuật với Maxus Interstellar X.

Maxus Interstellar X có chiều dài khoảng 5,5 m, rộng hơn 2 m và chiều dài cơ sở 3,3 m, trong khi Amarok hiện tại dài 5,35 m và có chiều dài cơ sở 3,1 m.

Volkswagen chưa xác nhận kích thước chính thức của Amarok 2027. Hình ảnh xe thử nghiệm cho thấy mẫu mới dường như có tỷ lệ thân xe nhỏ hơn Interstellar X.

Thiết kế bên ngoài cũng được làm mới. Phần đầu xe có dải đèn LED kéo ngang, hai cụm đèn định vị đặt cao gần mép nắp ca-pô và lưới tản nhiệt thu gọn, bố trí thấp hơn.

Hai bên thân xe sử dụng vòm bánh vuông vức hơn, cùng gương chiếu hậu, tay nắm cửa và đường viền cửa sổ mang phong cách khỏe khoắn. Volkswagen chưa công bố thiết kế phía sau.

Hệ truyền động vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng Volkswagen xác nhận Amarok thế hệ mới sẽ được điện hóa. Phiên bản mạnh nhất dự kiến sử dụng hệ thống plug-in hybrid.

Cấu hình cao cấp mang tên 800 TSI được cho là có tổng công suất hơn 470 mã lực và mô-men xoắn tối đa 800 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 5 giây. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian có khả năng được trang bị tiêu chuẩn trên bản này.

Bên cạnh PHEV, Volkswagen được cho là vẫn duy trì động cơ diesel tăng áp, với một khả năng là máy diesel 2.5L tương tự cấu hình trên Maxus Interstellar X.

Suzuki e Sky chạy tối đa 310 km mỗi lần sạc

Suzuki công bố hình ảnh và thông số chính thức của e Sky, mẫu xe điện kei phát triển từ concept Vision e-Sky. Xe dự kiến được bán tại Nhật Bản từ mùa thu năm nay, trước khi mở rộng sang châu Âu và Anh Quốc vào năm 2027.

Đây là mẫu ô tô điện thứ ba của Suzuki sau e Vitara và e Every, nhưng được định vị trong nhóm xe kei chở khách tại Nhật Bản. Suzuki e Sky có chiều dài 3.395 mm, rộng 1.475 mm, cao 1.625 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm.

Xe duy trì cấu hình bốn chỗ đặc trưng của dòng kei. Thiết kế thương mại vẫn giữ nhiều đường nét từ Vision e-Sky nhưng được điều chỉnh để phù hợp sản xuất hàng loạt và sử dụng hàng ngày.

Khoang lái được thiết kế lại với bảng điều khiển theo hướng truyền thống. Xe có màn hình trung tâm 10,1 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống điều hòa với cụm phím điều khiển riêng. Một số trang bị tiện nghi gồm sưởi ghế, sưởi vô lăng và phanh đỗ điện tử.

Suzuki e Sky sử dụng kiến trúc Heartect e, với mô-tơ điện đặt ở cầu trước, tích hợp bộ biến tần và hộp số trong cụm e-Axle. Hãng chưa công bố công suất cụ thể của mô-tơ, nhưng xe thuộc nhóm kei nên phải tuân thủ giới hạn công suất 63 mã lực tại Nhật Bản.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 26 kWh và có phạm vi hoạt động tối đa 310 km sau mỗi lần sạc. Trọng lượng xe ở mức 1.030 kg, trong khi thiết kế khí động học được tối ưu nhằm hạn chế mức tiêu thụ điện.

Với ổ cắm gia đình, thời gian sạc đầy khoảng 8 giờ; bộ sạc treo tường 6 kW rút ngắn thời gian xuống khoảng 4,5 giờ. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW, cho phép nạp 80% pin trong khoảng 25 phút trong điều kiện phù hợp.