Ukraina và Nga tuyên bố ngừng bắn riêng biệt

(VTC News) -

Nga tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8 - 9/5 khi Moskva kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít hàng năm và đe dọa "tấn công tên lửa quy mô lớn" vào Kiev nếu Ukraine vi phạm.

"Theo quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn được tuyên bố từ ngày 8 - 9/5/2026. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ làm theo. Nếu chính quyền Kiev thực hiện kế hoạch nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, Nga sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Chúng tôi cảnh báo người dân Kyiv và nhân viên các phái đoàn ngoại giao nước ngoài cần phải rời khỏi thành phố ngay lập tức", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bài đăng trên dịch vụ nhắn tin MAX.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa tìm thấy lối thoát.

Ukraine lập tức đáp trả bằng cách tuyên bố ngừng bắn riêng từ ngày 5 - 6/5 và cho rằng việc mong đợi Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn trong ngày lễ quân sự của Nga là "không nghiêm túc".

"Tính đến hôm nay, chưa có lời kêu gọi chính thức nào gửi đến Ukraine về phương thức ngừng bắn mà các mạng xã hội Nga đang tuyên bố. Về vấn đề này, chúng tôi tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu lúc 00:00 ngày 5 - 6/5. Trong thời gian còn lại cho đến thời điểm đó, việc đảm bảo im lặng có hiệu lực là điều khả thi", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Cuộc đối đầu giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột tạm lắng, do Washington chuyển trọng tâm sang xung đột ở Trung Đông.

Theo quan chức Ukraine, cuộc tấn công của Nga khiến 9 người thiệt mạng trên khắp Ukraine hôm 4/5. Trong khi máy bay không người lái của Ukraine rơi xuống tòa nhà cao tầng ở một khu phố cao cấp của Moskva gây hoả hoạn.

Vụ tấn công dường như đánh dấu một trong những cuộc tấn công sâu nhất vào khu dân cư trung tâm Moskva, xảy ra cách điện Kremlin và Quảng trường Đỏ khoảng 7km về phía tây, cách tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga 3km. Tháp Mosfilm nằm trong khu dân cư cao cấp của thành phố, gần nhiều đại sứ quán và khu nhà ở ngoại giao.

Trước đây, Nga cũng báo cáo ghi nhận nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moskva, dù thủ đô được phòng thủ rất tốt trước mối đe dọa trên không. Hiếm khi thủ đô của Nga bị thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự bất chấp sự gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine trong vài tháng qua.

Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công và mức độ thiệt hại gây ra. Ukraine thường xuyên tiến hành những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga.