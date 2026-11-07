Tin nóng thế giới hôm nay 7/11: Cảnh báo đặc biệt của Tổng thống Zelensky

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 7/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới về cuộc xung đột Nga - Ukraine, ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử, đảo Qeshm của Iran bị tập kích và cuộc biểu tình tại Hà Lan.

Ông Zelensky cảnh báo cuộc tấn công mới

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thông tin tình báo cho thấy lực lượng Nga đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công mới nhằm vào mục tiêu trọng yếu và quân đội Ukraine sẵn sàng cho nhiệm vụ khó khăn.

“Chúng tôi có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở năng lượng, cây cầu bắc qua sông Dnipro và cơ sở hạ tầng dân sự. Lực lượng không quân và toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho công tác phòng thủ. Sẽ không dễ dàng”, ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu video hàng đêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelenskiy cũng nhắc lại lời kêu gọi đồng minh nhanh chóng cung cấp cho Ukraine tên lửa để trang bị hệ thống Patriot, do Mỹ sản xuất nhằm bảo vệ thành phố của Ukraine.

“Mỗi ngày trôi qua, lịch trình giao hàng đều vô cùng quan trọng. Chúng tôi tha thiết đề nghị đối tác không trì hoãn việc giao hàng”, Tổng thống Zelenskiy cho hay.

Đảo Qeshm của Iran bị tập kích tên lửa

Ngày 7/11, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết những thông tin ban đầu cho thấy 2 tên lửa đánh trúng đảo Qeshm. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra về những thiệt hại có thể xảy ra sau vụ việc. Thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau khi cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh và xác nhận vụ việc.

Tương tự, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời nhân chứng địa phương thông tin 2 vật thể bay rơi xuống khu vực Suza, thuộc đảo Qeshm ở miền nam Iran, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay hoạt động trên bầu trời hòn đảo.

Châu Âu yêu cầu ông Putin chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine

Theo Bloomberg, các quốc gia châu Âu muốn Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine trước khi cân nhắc bất kỳ mối quan ngại nào của điện Kremlin liên quan đến cấu trúc an ninh rộng lớn hơn của lục địa. Lập trường này có nguy cơ khiến châu Âu bất đồng với Mỹ về cách thức phù hợp nhất để kết thúc cuộc xung đột.

Cây cầu ở Ukraine trúng đòn tập kích.

Cùng với đó, quan chức châu Âu kiên quyết bác bỏ những yêu cầu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước cuộc chiến khi cho rằng chúng có thể làm suy giảm sự hiện diện của NATO tại Đông Âu. Một trong những mục tiêu cốt lõi của khuôn khổ an ninh hiện nay là ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công các nước châu Âu.

Một số người tham gia cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh việc tiến hành đàm phán về những vấn đề này là không có ý nghĩa khi Moskva vẫn tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine và liên tục vi phạm các thỏa thuận hiện có.

Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử

Ngày 6/11, Tổng thống Trump quyết định bổ nhiệm trợ lý thân cận Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, kế nhiệm bà Susie Wiles. Đây là một trong những vị trí quyền lực nhất tại Washington, được trao cho người đứng sau việc xây dựng một số chính sách đối nội cứng rắn nhất của ông Trump, trong bối cảnh đảng Cộng hòa vừa đánh mất quyền kiểm soát Quốc hội.

“Phó chánh văn phòng Nhà Trắng và là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của tôi, Stephen Miller sẽ đảm nhận vị trí Chánh văn phòng từ ngày 9/11”, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Theo quan chức Nhà Trắng, việc bổ nhiệm ông Miller cho thấy Tổng thống Trump không có ý định xem xét lại chính sách của chính quyền, dù đảng Cộng hòa vừa thảm bại trong bầu cử giữa kỳ, để mất lưỡng viện vào tay đảng Dân chủ.

Ngoài ra, ông Miller - người nổi tiếng với lập trường cứng rắn và ít thỏa hiệp khi lên vị trí mới có thể báo hiệu cách tiếp cận đối đầu hơn.

Ông Trump cho biết sự thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 9/11.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. (Ảnh: Reuters)

Biểu tình tại Hà Lan lan rộng

Hàng trăm người biểu tình phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu của Microsoft tại Amsterdam xông vào công trường và đụng độ với cảnh sát Hà Lan, nhiều người bị bắt giữ. Cuộc biểu tình diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch rộng lớn hơn chống lại cơ sở hạ tầng công nghệ lớn tiêu tốn nhiều năng lượng và nước, trải rộng khắp nhiều quốc gia châu Âu.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến, sử dụng hơi cay và dùi cui để cưỡng chế giải tán những người từ chối rời khỏi công trường xây dựng. Theo truyền thông địa phương, nhiều người bị bắt giữ vì tội xâm phạm trái phép và được đưa đi bằng xe buýt. Chính quyền cho biết một số sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ trong cuộc xô xát.