Nhân sự cấp cao đầu tiên mất chức sau thất bại bầu cử của ông Trump

(VTC News) -

Ngày 6/11, Tổng thống Trump quyết định bổ nhiệm trợ lý thân cận Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, kế nhiệm bà Susie Wiles. Đây là một trong những vị trí quyền lực nhất tại Washington, được trao cho người đứng sau việc xây dựng một số chính sách đối nội cứng rắn nhất của ông Trump, trong bối cảnh đảng Cộng hòa vừa đánh mất quyền kiểm soát Quốc hội.

“Phó chánh văn phòng Nhà Trắng và là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của tôi, Stephen Miller sẽ đảm nhận vị trí Chánh văn phòng từ ngày 9/11”, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. (Ảnh: Reuters)

Theo quan chức Nhà Trắng, việc bổ nhiệm ông Miller cho thấy Tổng thống Trump không có ý định xem xét lại chính sách của chính quyền, dù đảng Cộng hòa vừa thảm bại trong bầu cử giữa kỳ, để mất lưỡng viện vào tay đảng Dân chủ. Ngoài ra, ông Miller - người nổi tiếng với lập trường cứng rắn và ít thỏa hiệp khi lên vị trí mới có thể báo hiệu cách tiếp cận đối đầu hơn.

Ông Trump cho biết sự thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 9/11.

Chấm dứt vai trò của người giữ kỷ luật Nhà Trắng

Tổng thống Trump bổ nhiệm cố vấn Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay ‘quý bà băng giá’ Susie Wiles.

Trong thời gian đảm nhiệm chức Chánh văn phòng, bà Wiles được đánh giá là người có khả năng duy trì trật tự trong một bộ máy thường xuyên xuất hiện những phát ngôn và quyết định khó đoán. Bà ít khi công khai phản đối chính sách của Tổng thống, nhưng được xem là nhân tố giúp hạn chế những xáo trộn trong hoạt động điều hành.

Bà Stephen Miller từng được xem là ‘bộ não’ sau chiến thắng của ông Trump ở chiến dịch bầu cử Tổng thống lần 2. (Ảnh: Reuters)

Bà Wiles xác nhận ngày 6/11 là ngày làm việc cuối cùng trên cương vị Chánh văn phòng Nhà Trắng. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà bày tỏ tự hào về những thành tựu của chính quyền Tổng thống Trump và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ trong vai trò mới thuộc bộ máy chính trị của ông.

Bà Wiles sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng.

“Bà Susie Wiles vừa giúp tôi đạt được một trong những chiến thắng chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ và là một phần không thể thiếu trong cả hai chiến dịch thành công của tôi vào năm 2016 và 2020”, ông Trump từng tuyên bố sau khi thắng cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2.

Bà Susie Wiles, 67 tuổi, là chiến lược gia lão luyện trong chính trường Mỹ. Bà cùng ông Chris La Civita đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, được xem là “bộ não” đằng sau chiến thắng của Tổng thống Trump.

Bà Wiles bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1979 với tư cách trợ lý cho nghị sĩ đảng Cộng hòa Jack Kemp. Một năm sau, bà tham gia chiến dịch tranh cử đưa Ronald Reagan trở thành tổng thống thứ 40 của Mỹ.

Theo Reuters, khi người giữ vai trò điều phối và duy trì kỷ luật rời đi, quyền lực của những cố vấn có quan điểm cứng rắn hơn có thể gia tăng, tác động trực tiếp đến cách quyết sách được xây dựng và triển khai.

Sắc lệnh hành pháp đầu tiên

Bên cạnh việc thay đổi bộ máy quyền lực, Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh mới, quyết định công nhận Phòng Bầu dục và Phòng Nội các tại Nhà Trắng là “di tích quốc gia” và “thắng cảnh liên bang”. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, những quy định này sẽ ngăn chặn người kế nhiệm trong tương lai phá bỏ hoặc đảo ngược thay đổi về thiết kế mà ông thực hiện đối với không gian trên.

“Những thay đổi này sẽ không thể bị tháo dỡ, phá hủy hay can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Về bản chất, chúng được xếp vào diện tượng đài quốc gia, một di tích lịch sử cấp liên bang. Điều này sẽ khiến không ai có thể phá hủy không gian tuyệt vời ấy”, ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Nỗ lực của ông Trump nhằm bảo vệ những thay đổi mà ông thực hiện tại Nhà Trắng để đánh dấu những quyết định hành pháp đầu tiên được ban hành kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11. Đây đồng thời là hoạt động thứ 3 trong tuần liên quan đến nỗ lực thay đổi diện mạo Nhà Trắng và Thủ đô Washington D.C. của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cầm trên tay sắc lệnh hành pháp ký tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Loạt lãnh đạo ở Bộ Tư pháp Mỹ từ chức

Sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc với thất bại nghiêng về phía đảng Cộng hoà, nhiều quan chức cấp cao ở Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo quyết định từ chức, trong đó có công tố viên đang điều tra cáo buộc âm mưu chống lại Tổng thống Trump. Những quan chức này bao gồm lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp John Eisenberg và công tố viên liên bang phụ trách khu vực Nam Florida Jason Reding Quinones.

Hiện tại, vẫn chưa rõ lý do ông Quinones và ông Eisenberg đưa ra quyết định này.

Văn phòng của ông Quinones được giao điều tra vụ án hình sự liên quan đến cách Tổng thống Donald Trump xử lý tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở năm 2021 cũng như mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và một số vấn đề khác.

Trong khi Cục An ninh Quốc gia do ông Eisenberg dẫn dắt tham gia một số động thái gây tranh cãi nhất của Bộ Tư pháp. Một trong số đó là vụ khám xét bất thường nhà riêng của phóng viên Washington Post để điều tra rò rỉ thông tin.