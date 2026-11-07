Đảo Qeshm của Iran bị tập kích tên lửa

(VTC News) -

Ngày 7/11, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết những thông tin ban đầu cho thấy 2 tên lửa đánh trúng đảo Qeshm. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra về những thiệt hại có thể xảy ra sau vụ việc. Thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau khi cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh và xác nhận vụ việc.

Tương tự, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời nhân chứng địa phương thông tin 2 vật thể bay rơi xuống khu vực Suza, thuộc đảo Qeshm ở miền nam Iran, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay hoạt động trên bầu trời hòn đảo.

Hình ảnh cho thấy một tia sáng chói lóa chiếu sáng bầu trời ở Qeshm, Iran. (Ảnh: Reuters)

Vài giờ sau khi vụ nổ được báo cáo, truyền thông nhà nước Iran đưa tin họ bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên đảo Qeshm. Ngoài ra, hệ thống phòng không Iran phá hủy một máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.

Hôm 3/11, Wall Street Journal cũng dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington tấn công đảo Qeshm. Theo nội dung thông báo, cuộc tấn công được triển khai với quy mô nhỏ hơn và chủ đích giữ kín thông tin nhằm tránh tạo cảm giác Mỹ đang chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Cùng thời điểm, Văn phòng Truyền thông Quốc tế Qatar bác bỏ những thông tin cho rằng Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định đây là những cáo buộc sai sự thật và gây hiểu lầm.

Thủ tướng Qatar xác nhận cả Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục nỗ lực nhằm hướng tới thỏa thuận mới.

Thông báo cũng nhấn mạnh nỗ lực hòa giải của Qatar vẫn đang tiếp diễn, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Iran nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán giữa 2 bên.

Tuy nhiên, ông Ali Baqeri, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran vẫn cảnh báo để khôi phục đàm phán, Mỹ cần có các bước đi thực tế, thay vì chỉ đưa ra cam kết suông trên giấy.

Ông Baqeri khẳng định Tehran không hài lòng với những cam kết trên giấy, Iran muốn nhìn thấy những bước đi thực tế của Mỹ, trước khi bất kỳ nỗ lực ngoại giao mới nào được tiến hành giữa hai nước.