Dấu hiệu biểu tình ở Pháp chưa đạt đỉnh, làn sóng thứ 2 sắp bắt đầu?

(VTC News) -

Bộ Nội vụ Pháp cho biết 410.000 người tham gia các cuộc tuần hành hôm 24/10. Nhà chức trách triển khai 70.000 cảnh sát, qua đó ngăn chặn tình trạng cướp phá và phá hoại tái diễn như đợt bạo loạn tràn qua nhiều thành phố hôm 17/10.

Các lãnh đạo công đoàn kêu gọi tổ chức biểu tình vào thứ Bảy tuần tới, ngày 31/10, đồng thời phát động một cuộc đình công trên toàn quốc vào ngày 5/11. Theo họ, sự bất mãn về tiền lương, chi phí sinh hoạt và dịch vụ công đang lan rộng, vượt xa phong trào sinh viên vốn khởi phát các cuộc xuống đường hồi tháng trước.

“Chúng tôi nhận thấy sự hội tụ của nhiều nguồn bất bình”, Murielle Guilbert, đồng lãnh đạo liên đoàn công đoàn cánh tả Solidaires, nói với kênh BFM TV. Bà cho biết những bức xúc của sinh viên, người lao động, lính cứu hỏa và nhiều nhóm khác đang ngày càng đan xen.

“Chúng tôi kêu gọi mọi người xuống đường vào thứ Bảy tuần tới”, bà nói.

Các nhóm biểu tình ở Pháp kêu gọi tiếp tục xuống đường

Công đoàn giáo dục SUD Education cho biết sẽ tham gia cuộc biểu tình ngày 31/10, trong khi công đoàn lớn CGT dự kiến đưa ra quyết định trong tuần này.

Phong trào Áo vàng - phong trào quần chúng xuất hiện năm 2018 nhằm phản đối thuế nhiên liệu - cũng kêu gọi tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn vào thứ Bảy tuần tới, bao gồm hoạt động ngồi biểu tình bên ngoài các tòa thị chính và trụ sở Quốc hội Pháp.

“Sự phẫn nộ ngày càng lan rộng trong trường học, trường đại học, tại các bùng binh, khu dân cư, trang trại và nơi làm việc”, nhà hoạt động Azelma Sigaux nói với các phóng viên.

Năm 2019, Tổng thống Emmanuel Macron từng có khả năng huy động nguồn lực để giảm chi phí nhiên liệu nhằm đáp ứng một phần yêu cầu của phong trào Áo vàng.

Tuy nhiên, sau 7 năm, tình hình tài chính công căng thẳng khiến ông Macron có rất ít dư địa để đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình. Nhiệm kỳ của ông cũng sẽ kết thúc vào tháng 4 năm tới, trong khi đảng trung dung của ông không còn nắm đa số cần thiết để thông qua những dự luật quan trọng.

Chính phủ đã bắt đầu đối thoại với các công đoàn và đại diện sinh viên nhằm tìm cách hạ nhiệt khủng hoảng. Tuy nhiên, các thủ lĩnh biểu tình cho rằng những biện pháp được đề xuất đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

“Chúng tôi hoàn toàn chưa nhận được phản hồi nào từ chính phủ này”, bà Guilbert nói.

Các công đoàn cảnh sát hôm 25/10 cho biết lực lượng của họ không đủ nhân sự để duy trì lâu dài mức triển khai cao như trong ngày 24/10. Chính chiến dịch huy động lực lượng quy mô lớn này đã giúp hạn chế tình trạng mất trật tự, chỉ còn những vụ đụng độ rải rác tại một số thành phố, trong đó có Paris và Marseille.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 1.314 người bị bắt giữ hôm 24/10, bằng một nửa số người bị bắt trong tuần trước. Khoảng 50 cảnh sát bị thương, giảm mạnh so với hơn 1.000 người trong đợt biểu tình trước đó.

Làn sóng biểu tình cũng ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Pháp.

Hôm 24/10, cảnh sát Bỉ sử dụng hơi cay và bình xịt hơi cay khi đụng độ với những người biểu tình tại Brussels. Tại Albania, các cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu từ cuối tháng 5 đã biến thành tình trạng bất ổn bạo lực trong tháng này. Trong khi đó, các vụ đụng độ tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố của Italy trong tuần thứ hai liên tiếp.