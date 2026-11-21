(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 21/11, dư luận quốc tế chú ý đến nghi vấn tin tặc xâm nhập cơ sở dữ liệu tội phạm của FBI, chiến dịch không kích quy mô lớn của Ả Rập Xê Út nhằm vào Yemen, những tiết lộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng đợt tập kích tầm xa của Nga vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.

Nghi vấn tin tặc xâm nhập cơ sở dữ liệu tội phạm của FBI

Theo CNN, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra một vụ xâm nhập mạng nhằm vào hệ thống dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC). Thông tin được hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra tiết lộ.

NCIC là một trong những hệ thống dữ liệu quan trọng nhất của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ, đóng vai trò kết nối giữa các cơ quan liên bang, bang và địa phương. Hệ thống này được sử dụng để lưu trữ, tra cứu và chia sẻ thông tin liên quan đến lệnh truy nã, lệnh bắt giữ và hoạt động kiểm tra lý lịch.

Cơ sở dữ liệu tội phạm của FBI bị tin tặc xâm nhập. (Ảnh: CNN)

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ xâm nhập thứ hai nhằm vào hệ thống của FBI trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, hiện chưa rõ danh tính những người đứng sau vụ tấn công cũng như mức độ ảnh hưởng đối với dữ liệu được lưu trữ.

Thông tin về vụ việc xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách trấn an dư luận trước những lo ngại ngày càng gia tăng về năng lực bảo đảm an ninh mạng của Mỹ.

Thời gian gần đây, nước này liên tiếp ghi nhận các sự cố công nghệ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều ngân hàng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và hệ thống kiểm soát không lưu thuộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Theo CNN, các quan chức FBI đã được thông báo về sự cố an ninh mạng mới nhất trước ngày 19/11. Tuy nhiên, cơ quan này chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin hệ thống NCIC có thể đã bị xâm nhập.

Ả Rập Xê Út tấn công quy mô lớn vào Yemen

Lên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại Yemen, trong đó có cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ. Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Houthi tấn công tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Theo Reuters, liên quân Ả Rập Xê Út xác nhận đã tấn công cảng Hodeidah nhằm phá hủy các cơ sở được cho là phục vụ hoạt động quân sự của Houthi. Những mục tiêu bị đánh phá bao gồm các cơ sở liên quan đến hoạt động vận chuyển vũ khí, tên lửa đạn đạo và buôn lậu.

Ả Rập Xê Út tấn công quy mô lớn vào Yemen. (Ảnh: Reuters)

Trước khi tiến hành không kích, liên quân đã phát cảnh báo yêu cầu dân thường sơ tán khỏi khu vực cảng Hodeidah để bảo đảm an toàn.

Hodeidah là một trong những cảng biển quan trọng nhất của Yemen, đóng vai trò tiếp nhận lương thực và hàng hóa thiết yếu cung cấp cho các khu vực miền Bắc do Houthi kiểm soát.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Yemen cho biết cảng Hodeidah vẫn duy trì hoạt động bình thường sau cuộc tấn công và việc lưu thông hàng hóa sẽ tiếp tục được bảo đảm.

Cùng ngày, Houthi cảnh báo các hãng hàng không tránh xa không phận Ả Rập Xê Út, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc không kích mới trong vài giờ tới.

Ông Trump tiết lộ nội dung trao đổi với Tổng thống Putin về xung đột Ukraine

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những cuộc trao đổi rất tích cực về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không muốn thảo luận về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine khi chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

“Chúng tôi đang có những cuộc trao đổi rất tích cực. Tôi nghĩ có khả năng rất lớn chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những cuộc trao đổi rất tích cực về vấn đề Ukraine. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống Putin đã bày tỏ rất rõ mong muốn chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao. Tôi cũng đã trao đổi với các đại diện của chúng tôi. Họ đang làm rất tốt công việc của mình, nhưng đây là một nhiệm vụ khó khăn”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ tạm gác vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, vốn từ lâu là một trong những điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán.

“Tôi không muốn nói về các bảo đảm an ninh, bởi trước tiên chúng ta phải đạt được một thỏa thuận”, ông nhấn mạnh.

Nga tuyên bố mở đợt tập kích tầm xa vào nhiều mục tiêu ở Ukraine

Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng tại Ukraine, trong đó có Thủ đô Kiev và khu vực cảng Odessa.

Theo Reuters, các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và giao thông tại nhiều khu vực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở phục vụ hoạt động quân sự của Kiev.

Hình ảnh nhà kho đổ nát tại Kiev sau vụ tấn công của Nga. (Ảnh: AP)

Tại Thủ đô Kiev, quân đội Nga tuyên bố đã tấn công các cây cầu đường bộ và đường sắt được sử dụng để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự tới chiến trường. Theo Moskva, đây là những tuyến giao thông đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của lực lượng Ukraine.

Ngoài Kiev, các cuộc tấn công còn nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng biển tại vùng Odessa, một trong những khu vực có vị trí quan trọng đối với hoạt động vận tải đường biển của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã tập kích các tàu thuyền được sử dụng cho mục đích quân sự của Ukraine. Trong thông báo bổ sung sau đó, Moskva tuyên bố đã đánh trúng một tàu chở hàng đang vận chuyển trang thiết bị quân sự tới cảng Odessa.

Tuy nhiên, phía Nga không công bố thông tin chi tiết về loại vũ khí được sử dụng, mức độ thiệt hại tại các mục tiêu bị tấn công hay tình trạng của tàu chở hàng sau vụ tập kích.