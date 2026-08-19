Tin nóng thế giới hôm nay 19/8: Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong Un vào mùa thu

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 19/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc UAE đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Iran sau cáo buộc nước này phóng tên lửa, cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào Moskva, Mỹ - Hàn Quốc rút ngắn cuộc tập trận chung và việc Liberia đồng ý tiếp nhận tới 1.200 người bị Mỹ trục xuất.

Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong Un vào mùa thu

Ngày 18/8, The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào mùa thu năm nay. Ông Trump thảo luận với các cố vấn về khả năng gặp ông Kim trong chuyến công du châu Á sắp tới, có thể vào tháng 11 khi tham dự hội nghị APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, hiện chưa có kế hoạch chính thức cho cuộc gặp. Ông Trump được cho là muốn nối lại đối thoại và thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ngày 17/8, ông Trump cho biết ông Kim Jong Un phản hồi tích cực với sáng kiến tổ chức đàm phán. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng gặp ông Kim 3 lần vào năm 2018 và 2019.

Ngày 19/8, quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) với Mỹ sẽ kết thúc ngày 21/8, sớm hơn một tuần so với kế hoạch. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết quy mô cuộc tập trận cũng được “giảm đáng kể” theo đề nghị của Washington. Cuộc tập trận bắt đầu ngày 17/8 và dự kiến kéo dài 10 ngày.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth giảm quy mô các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Ông Trump viện dẫn mối quan hệ tích cực với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và vấn đề Iran.

UAE đình chỉ giao dịch với Iran

Ngày 18/8, UAE cáo buộc Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía nước này trong bối cảnh thời hạn đàm phán hòa bình Mỹ - Iran kết thúc mà không đạt đột phá.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết một tên lửa rơi xuống vùng lãnh hải nước này, quả còn lại rơi bên ngoài lãnh thổ. Các cơ quan chức năng nói không có thiệt hại được ghi nhận.

Tên lửa được cho là nhằm vào các hoạt động hàng hải. (Ảnh: Reuters)

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.

“Trước tình hình leo thang trong khu vực, gây phương hại đến hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, mọi hoạt động, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới”, Bộ Ngoại giao UAE cho biết.

Iran chưa đưa ra bình luận công khai về cáo buộc của UAE.

Hàng trăm UAV Ukraine nhắm vào Moskva

Ngày 18/8, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 620 UAV nhắm vào Moskva và khu vực xung quanh từ tối 17/8 đến sáng 18/8.

Thống đốc vùng Moskva Andrey Vorobyev cho biết ít nhất 3 người bị thương, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Hàng chục ngôi nhà bị hư hại và hơn 5.000 người mất điện.

Hiện trường một vụ UAV Ukraine tấn công ở vùng Moskva ngày 18/8. (Ảnh: RT)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đánh chặn và phá hủy 791 UAV Ukraine trên khắp nước Nga. Cuộc tấn công cũng làm gián đoạn hoạt động tại một số sân bay quanh Moskva. Nga cho biết đây là một trong những cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine kể từ đầu năm. Trước đó, ngày 16/8, Nga thông báo phá hủy 822 UAV Ukraine.

Liberia đồng ý tiếp nhận 1.200 người bị Mỹ trục xuất

Ngày 18/8, Chính phủ Liberia thông báo nước này sẽ tiếp nhận khoảng 1.200 người bị Mỹ trục xuất trong vòng một năm, thuộc chính sách đưa người di cư tới “nước thứ ba” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhóm đầu tiên gồm 20 người dự kiến đến Liberia ngày 20/8. Những người này không nhất thiết là công dân Liberia mà thuộc nhóm Mỹ không thể hoặc không muốn đưa trở lại quốc gia quê hương vì các lý do pháp lý.

Những người di cư tập trung tại một trung tâm giam giữ ở Ain Zara, Tripoli, Libya, năm 2021. (Ảnh: Reuters)

Liberia cho biết những người này sẽ được coi là “khách”, được hỗ trợ bảo đảm an toàn và có thể rời Liberia hoặc ở lại xin tị nạn. Washington sẽ hỗ trợ Liberia quản lý chương trình và tăng cường hệ thống di cư.

Chính sách đưa người bị trục xuất tới “nước thứ ba” của Mỹ vấp phải phản đối từ các tổ chức do lo ngại những người này có thể rơi vào tình trạng bấp bênh hoặc bị đối xử không phù hợp.