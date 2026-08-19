UAE cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran sau cáo buộc bị tấn công bằng tên lửa

(VTC News) -

UAE cáo buộc Iran phóng hai tên lửa đạn đạo về phía nước này hôm 18/8, trong bối cảnh thời hạn hai tháng dành cho các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran kết thúc mà không đạt được đột phá.

Vụ việc được Bộ Quốc phòng UAE và Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Quốc gia (NCEMA) thông báo. Hai cơ quan này không nói rõ liệu các tên lửa đang bay tới có bị đánh chặn hay không.

Quân đội UAE cho biết một trong hai tên lửa rơi xuống vùng lãnh hải của nước này, trong khi quả còn lại rơi bên ngoài lãnh thổ UAE.

(Ảnh: Reuters)

Cuối ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết các vật thể này dường như nhằm vào “hoạt động hàng hải”. Bộ không nói rõ những tàu bị cho là mục tiêu đang hoạt động trong vùng biển nội địa hay vùng biển quốc tế.

Ngay sau khi quân đội UAE cập nhật đánh giá về vụ tấn công, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại và giao dịch với Iran.

“Trước tình hình leo thang trong khu vực, gây phương hại đến hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, mọi hoạt động, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới”, Bộ Ngoại giao UAE cho biết. Iran chưa đưa ra bình luận công khai về cáo buộc của UAE.

Trong thời điểm cuộc chiến Mỹ-Israel nhằm vào Iran diễn ra căng thẳng nhất, Tehran nhiều lần tấn công UAE, cáo buộc nước này cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho rằng loạt vụ tấn công mang những dấu hiệu của một “chiến dịch cờ giả” do Israel thực hiện.

Thời hạn 60 ngày được quy định trong biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran để hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình kết thúc hôm 17/8 mà không có đột phá. Trong thời gian đàm phán, Mỹ và Iran nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị gián đoạn.

Hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận “không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên lịch” với Iran.

“Lệnh phong tỏa hải quân vẫn hoàn toàn có hiệu lực. Eo biển Hormuz đang mở và hoạt động. Tất cả thủy lôi trên biển được gỡ bỏ hoặc cho nổ”, ông Trump viết trên Truth Social. Iran khẳng định nước này kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và nhiều lần phát tín hiệu về kế hoạch áp dụng phí cầu đường vĩnh viễn đối với các tàu được bảo đảm hành trình an toàn qua tuyến đường biển chiến lược này.

Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), hôm 18/8 tiếp tục khẳng định lập trường trên. Ông cho rằng việc Washington không thể mở lại eo biển cho thấy sự hình thành của “trật tự hậu Mỹ tại Vịnh Ba Tư”.