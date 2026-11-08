Mỹ sắp đánh lớn, Iran sẵn sàng giáng đòn choáng váng

(VTC News) -

“Cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên cả mặt trận quân sự lẫn kinh tế. Đương nhiên, trong chiến tranh, họ có thể tấn công một trong những tàu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ giáng trả mạnh mẽ hơn”, phát ngôn viên Mohebi nói với hãng thông tấn Fars.

Đề cập đến chiến dịch vừa được quân đội Mỹ công bố về việc phong tỏa biên giới trên bộ của Iran, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định: “Mỹ sẽ không bao giờ đạt được kiểu phong tỏa kinh tế mà họ mong muốn, bất kể chiến dịch được triển khai dưới hình thức nào”.

Quân đội Mỹ cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm 20 thành viên nhằm tìm cách ngăn chặn các tuyến đường bộ dẫn vào Iran, vốn bị Washington cáo buộc được sử dụng để vận chuyển vũ khí và các vật liệu bất hợp pháp.

Khói bốc lên từ đuôi một tàu chở hàng treo cờ St. Kitts, được cho là đang tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, tại vịnh Oman.

Các biện pháp hạn chế mới sẽ mở rộng phạm vi phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng biển Iran.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, kể từ rạng sáng, “3 tàu chở dầu vi phạm quy định, di chuyển theo tuyến đường không được cấp phép tại eo biển Hormuz, đã bị trúng các vụ nổ và bốc cháy dữ dội”.

Hải quân IRGC tuyên bố trên Telegram rằng, khói đang bao phủ bầu trời khu vực tuyến đường thủy thương mại chiến lược này.

IRGC nhấn mạnh: “Các quy định của Iran đối với eo biển Hormuz nhiều lần được thông báo tới tất cả các tàu thuyền. Những hành động phớt lờ các quy định này sẽ không có kết cục nào khác”.

Trước đó, quân đội Mỹ thông qua Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã công bố kế hoạch ngăn chặn các tuyến tiếp tế trên bộ của Iran, mở rộng chiến dịch phong tỏa hải quân kéo dài nhiều tháng đối với các cảng biển Iran tại eo biển Hormuz.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết lực lượng đặc nhiệm mang tên Task Force Iron Gate sẽ củng cố “thành công của chiến dịch phong tỏa kiên quyết trên biển đối với Iran”.

Được đặt căn cứ tại Tampa, bang Florida, lực lượng này sẽ phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ Mỹ “ngăn chặn việc vận chuyển các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu thuộc diện trừng phạt và các dòng doanh thu bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran cũng như biển Caspi”, CENTCOM cho biết.

Ông Michael Mulroy, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông, nói với hãng tin Al Jazeera rằng nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm là xác định các hệ thống vũ khí được đưa vào Iran qua những tuyến đường nào, cách thức ngăn chặn hoạt động này, cũng như phương thức Iran vận chuyển năng lượng.

Ông nhận định nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh leo thang xung đột, các cuộc tấn công nhiều khả năng sẽ nhằm vào một loạt mục tiêu nói trên.

“Khác với chiến dịch Epic Fury, vốn chủ yếu tập trung vào các mục tiêu quân sự, tôi cho rằng những mục tiêu lần này sẽ hướng vào các cơ sở kinh tế và hạ tầng. Đây là một phần trong kế hoạch toàn diện nhằm cắt đứt khả năng chiến đấu, cũng như nguồn tài chính duy trì hoạt động của chính quyền Iran”, ông Mulroy nói.

Trong một tuyên bố riêng hôm thứ Bảy, CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở hàng thương mại tại vịnh Oman trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các cảng biển Iran.

Theo CENTCOM, một máy bay quân sự Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công phần đuôi tàu M/V Huda mang cờ St. Kitts, khiến con tàu mất khả năng hoạt động, sau khi lực lượng Mỹ yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi các khu vực bị nhắm mục tiêu.

CENTCOM cho biết thêm, kể từ tháng 7, các hoạt động thực thi phong tỏa đã khiến lực lượng Mỹ chuyển hướng 147 tàu thương mại chấp hành yêu cầu, đồng thời vô hiệu hóa 5 tàu khác từ chối tuân thủ.