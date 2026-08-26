Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật thuyền làm 3 người mất tích ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Trưa 26/8, xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ lật thuyền xảy ra trên sông Linh Nham vào chiều 25/8. Nạn nhân được xác định là anh Đ.B.L (SN 1983, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Vị trí tìm thấy thi thể anh Đ.B.L. (Ảnh: ĐB).

Thi thể anh L., được phát hiện ở khu vực hạ lưu, cách hiện trường gặp nạn khoảng 100m (gần khu vực đập Linh Nham). Cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Thời điểm trên, chiếc thuyền chở 4 người di chuyển trên sông Linh Nham (nhánh đổ về sông Cầu) thì bất ngờ gặp sự cố và bị lật. Vị trí thuyền gặp nạn nằm ở đoạn sông giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ, xã Văn Hán và phường Linh Sơn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Hỷ, 4 người trên thuyền gồm D.V.B (SN 1990), D.V.H (SN 1987), D.V.V (SN 2003), cùng trú tại tổ 27, phường Linh Sơn và Đ.B.L (SN 1983), trú tại xóm Núi Hột, phường Linh Sơn.

Sau khi thuyền lật, anh D.V.H may mắn dạt được vào bờ, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng cứu hộ của các địa phương giáp ranh đã nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực tổ chức rà soát dọc tuyến sông để tìm kiếm người bị nạn.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa được chiếc thuyền bị lật vào bờ.

Theo nhận định ban đầu, nhóm người này có thể đi đánh cá. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh để làm rõ mục đích cụ thể của chuyến đi.

Đến trưa 26/8, các lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương vẫn đang tích cực huy động nhân lực, phương tiện rà soát dọc tuyến sông để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại. Đồng thời, cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.