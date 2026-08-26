Lật thuyền ở Thái Nguyên, 3 người mất tích

(VTC News) -

Sáng 26/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ lật thuyền xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/8.

Lực lượng cứu hộ đưa chiếc thuyền gặp nạn vào bờ.

Thời điểm trên, chiếc thuyền chở 4 người di chuyển trên sông Linh Nham (nhánh đổ về sông Cầu) thì bất ngờ gặp sự cố và bị lật. Vị trí thuyền gặp nạn nằm ở đoạn sông giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ, xã Văn Hán và phường Linh Sơn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Hỷ, 4 người trên thuyền gồm D.V.B (SN 1990), D.V.H (SN 1987), D.V.V (SN 2003), cùng trú tại tổ 27, phường Linh Sơn và Đ.B.L (SN 1983), trú tại xóm Núi Hột, phường Linh Sơn.

Sau khi thuyền lật, anh D.V.H may mắn dạt được vào bờ, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại bị nước cuốn mất tích.

Theo nhận định ban đầu, nhóm người này có thể đi đánh cá. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh để làm rõ mục đích cụ thể của chuyến đi.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng cứu hộ của các địa phương giáp ranh đã nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực tổ chức rà soát dọc tuyến sông để tìm kiếm người bị nạn.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa được chiếc thuyền bị lật vào bờ.

Hiện tại, đến sáng 26/8, công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích vẫn được gấp rút triển khai.