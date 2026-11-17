(VTC News) -

Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan.

Tối 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan với tỷ số 1-2. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tuột chức vô địch giải giao hữu Casper Cup vì 2 bàn thua trong 2 phút cuối của trận đấu.

Kyrgyzstan kết thúc hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng 55%, thực hiện 7 pha dứt điểm, trong đó 4 lần trúng đích. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 cú sút và 1 lần hướng bóng trúng khung thành. Dù lép vế về số cơ hội, đội chủ nhà vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc.

Phút 86, từ tình huống phạt góc, Kichin thoải mái băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Trần Trung Kiên mà không bị ai theo kèm. Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 sau thời gian dài gây sức ép.

Chỉ 2 phút sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua. Phát hiện thủ môn Trung Kiên dâng cao, Atabaev bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách hơn nửa sân. Bóng bay thẳng vào khung thành, giúp Kyrgyzstan vượt lên dẫn 2-1. Đội tuyển Việt Nam không kịp lật ngược tình thế.