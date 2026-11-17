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Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là trận đấu quyết định chức vô địch giải giao hữu Casper Cup 2026 có 3 đội tham dự.

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Thông tin trước trận Việt Nam vs Kyrgyzstan

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 98. Trong khi đó, Kyrgyzstan xếp hạng 104 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai tại Casper Cup 2026 với 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11. Kyrgyzstan cũng thắng Đài Bắc Trung Hoa nhưng với tỷ số 3-0, nhờ đó xếp trên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình lạ trong các trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. (Ảnh: Như Đạt)

Đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp để vô địch, còn Kyrgyzstan chỉ cần một kết quả hòa. Dù vậy, danh hiệu vô địch giải giao hữu có lẽ không phải mục tiêu chính của 2 đội bóng.

Đội tuyển Việt Nam không sử dụng lực lượng mạnh nhất ở lần tập trung này. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cất nhiều trụ cột và cho một số cầu thủ trở về câu lạc bộ sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rõ ràng đang tận dụng giải đấu để thử nghiệm nhân sự và chiến thuật.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa một và thua 2, ghi 18 bàn và nhận 8 bàn thua. Kyrgyzstan thắng 3, hòa 3 và thua 4 trong 10 trận gần nhất, ghi 15 bàn và thủng lưới 14 lần.