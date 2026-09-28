Thực hiện thành công ca ghép tuỷ từ người hiến nhỏ nhất Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ca suy tủy xương vô căn được chữa trị thành công với phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại.

Bệnh nhi là cháu P.T.M.D (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng). Cháu khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, và phải truyền máu, tiểu cầu liên tục. Bên cạnh đó, bạch cầu hạt nên cháu bị nhiễm trùng từng đợt. Bệnh nhi được làm các đầy đủ các xét nghiệm và được chẩn đoán suy tủy xương vô căn.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là căn bệnh hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế đang thực hiện ghép tuỷ cho bệnh nhi P.T.M.H

Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.

Trước tình trạng bệnh nguy hiểm và độ khó của ca bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện hội chẩn và lên kế hoạch điều trị cho bệnh nhi. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy cháu phù hợp tủy hoàn toàn với em trai 18 tháng tuổi, nặng 10 kg (nhỏ nhất Việt Nam)

Tuy nhiên, 2 chị em có biểu hiện bất đồng nhóm máu (bệnh nhân là O, trong khi nhóm máu của người hiến là B). Việc ghép tế bào gốc đồng loại trên người hiến tuỷ quá nhỏ, có bất đồng nhóm máu là một vấn đề cần quan tâm và cân nhắc.

Ban Giám Đốc Bệnh viện Trung ương Huế quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ. Đây là kỹ thuật mới mà lần đầu Bệnh viện Trung ương Huế triển khai.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhi P.T.M.H trong ngày được ra viện

Trong quá trình ghép, trẻ có xảy ra một số biến chứng, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc tận tình và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của cháu hiện tại hoàn toàn ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và cháu không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.

Cũng trong chiều ngày 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng và cho ra viện 3 ca ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia, tất cả đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột, bao gồm: Ca ghép thứ 21 là cháu M.Đ.K (3,5 tuổi, quê Gia Lai), ghép tủy từ chị gái 7 tuổi; Ca ghép thứ 22 là cháu B.N.T.V (13 tuổi, quê Đồng Nai), mắc bệnh từ 2 tuổi, được thực hiện ghép tủy từ chị gái 16 tuổi sau khi tham vấn chuyên gia quốc tế do độ tuổi của bệnh nhi khá lớn so với khuyến cáo; ca ghép thứ 23 là cháu H.A.Q (6 tuổi, quê Đồng Nai), mắc bệnh từ 4 tháng tuổi, ghép tủy từ chị gái 14 tuổi.

Hiện tại, cả 3 bệnh nhi Thalassemia nêu trên đều đã phục hồi các dòng tế bào máu, sức khỏe ổn định và hoàn toàn thoát khỏi tình trạng phải truyền máu định kỳ.