Lần đầu ghép tuỷ đồng loại Thalassemia từ mẹ, bất đồng nhóm máu, bé gái 6 tuổi được cứu sống

(VTC News) -

Chiều 8/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho cháu Vũ Quỳnh C. (6 tuổi, trú Bắc Ninh) sau thành công của ca ghép tủy đồng loại Thalassemia với nguồn tủy lấy từ mẹ, có bất đồng nhóm máu.

Cháu Vũ Quỳnh C. được chẩn đoán Beta- Thalassemia từ lúc 6 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu hàng tháng. Bệnh nhi được điều trị thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp MRI gan cho thấy có hiện tượng ứ sắt trung bình ở gan.

Sau khi nghe tin về các ca ghép tủy Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đưa cháu từ Bắc Ninh vào Huế để ghép. Kết quả xét nghiệm cho thấy mức độ phù hợp HLA với mẹ ruột là 11/12. Ban Giám Đốc bệnh viện Trung ương Huế hội chẩn cùng các khoa, trung tâm trong bệnh viện và chuyên gia đến từ Ý để lên kế hoạch ghép tủy cho cháu vào ngày 11/8.

Cháu Vũ Quỳnh C. được cứu sống sau khi phẫu thuật ghép tuỷ đồng loại Thalassemia với nguồn tuỷ lấy từ mẹ, bất đồng nhóm máu.

Trong quá trình ghép, cháu C. bị biến chứng nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và GVHD (bệnh ghép chống vật chủ) nhẹ ở da. Các bác sỹ theo dõi sát sao từng giây phút, từng diễn biến lâm sàng, phối hợp liên chuyên khoa, tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Bệnh nhân dần chuyển biến tốt, các dòng tiểu cầu và bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 20 và 24. Cháu được xuất viện sau 28 ngày ghép tuỷ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là ca ghép tuỷ đặc biệt bởi sự bất đồng nhóm máu, cháu bé có nhóm máu A, trong khi mẹ (người hiến tuỷ) có nhóm máu AB.

Trước đây, tại Việt Nam, với những ca có bất đồng nhóm máu, phải gạn tách hồng cầu sau khi thu thập tế bào gốc tủy xương hoặc máu ngoại vi, một số bệnh viện dùng thuốc Rituximab. Bệnh viện Trung ương Huế áp dụng kỹ thuật mới, dung nạp miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể người nhận với thể tích tăng dần.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng quà và hoa chúc mừng cháu Vũ Quỳnh C. trong ngày xuất viện.

“Ngày đầu tiên 5ml, ngày thứ hai 10m, ngày thứ ba 20 ml và ngày thứ tư 40ml. Song song với việc truyền máu, bệnh nhân còn được đa truyền dịch, thuốc chống dị ứng. Sau 4 ngày truyền nhóm máu của người nhận, bệnh nhân sẽ được thử hiệu giá kháng thể để quyết định bước tiếp theo.

Nếu nồng độ hiệu giá kháng thể nhỏ hơn 1/32, tế bào gốc của người cho sẽ được truyền vào cơ thể người nhận mà không cần gạn tách hồng cầu. Chỉ khi hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 1/32 mới phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc. Phương pháp này đỡ tốn kém và có ưu điểm bảo tồn được số lượng tế bào gốc cho bệnh nhân", lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế thông tin.

Theo bệnh viện, đây là ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ ba có bất đồng nhóm máu và là ca ghép tủy thalassemia đầu tiên ở Việt Nam với nguồn tủy lấy từ mẹ. Theo thống kê, khoảng 20% anh chị em trong gia đình có sự phù hợp HLA. Tuy nhiên, chỉ có 5% trường hợp con cái trùng hợp HLA với cha hoặc mẹ. Đối với các trường hợp ghép tủy Thalassemia với người hiến là cha mẹ, cần sử dụng phác đồ điều kiện hóa khác so với khi lấy tủy từ anh chị em.