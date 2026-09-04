Thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam phải làm gì để qua vòng loại U20 châu Á?

(VTC News) -

Tối 3/9, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở ngày ra quân.

Với khoảng cách 6 điểm so với U20 Triều Tiên khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận, U20 Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp chưa hoàn toàn khép lại bởi đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn có thể hướng tới vị trí thứ hai.

Sau hai lượt trận, U20 Triều Tiên dẫn đầu bảng C với 6 điểm. U20 Iran và U20 Palestine lần lượt đứng thứ hai và thứ ba khi cùng có 3 điểm (Iran có thành tích đối đầu tốt hơn), trong khi U20 Việt Nam xếp cuối bảng với 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại -4.

Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam gặp U20 Iran, trong khi U20 Triều Tiên đối đầu U20 Palestine. Muốn nuôi hy vọng, điều kiện đầu tiên là Quốc Khánh và đồng đội phải đánh bại Iran. Cùng lúc, U20 Palestine phải thất bại trước U20 Triều Tiên.

U20 Việt Nam tạm xếp cuối bảng với 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại -4. (Ảnh: VFF)

Nếu kịch bản này xảy ra, U20 Triều Tiên kết thúc vòng loại với 9 điểm, còn Việt Nam, Iran và Palestine cùng có 3 điểm. Khi đó, thứ hạng giữa ba đội sẽ phải được phân định bằng các tiêu chí phụ.

Hai trận đã đấu trong nhóm này có kết quả Iran thắng Palestine 2-1 và Palestine thắng Việt Nam 2-1. Vì vậy, trước lượt cuối, hiệu số đối đầu của Iran là +1, Palestine là 0 và Việt Nam là -1.

Điều này khiến một chiến thắng đơn thuần trước Iran chưa chắc đủ cho U20 Việt Nam. Kịch bản thuận lợi nhất là U20 Việt Nam đánh bại Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Chẳng hạn, nếu thắng 2-0, Việt Nam sẽ có hiệu số +1 trong bảng xếp hạng, qua đó đứng trên Iran và Palestine.

Nếu U20 Việt Nam thắng Iran 2-1, thành tích đối đầu giữa ba đội sẽ cân bằng và các tiêu chí phụ tiếp theo phải được sử dụng để phân định thứ hạng. Trong trường hợp thắng với cách biệt một bàn nhưng tỷ số từ 3-2 trở lên, Việt Nam và Iran cũng cần xét thêm các chỉ số phụ để xác định đội đứng trên.

Dù vậy, nhiệm vụ dành cho U20 Việt Nam rất khó khăn. Iran được đánh giá cao hơn, trong khi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận đầu tiên.

Ngay cả khi tạo nên bất ngờ bằng chiến thắng cách biệt từ 2 bàn trước Iran và giành vị trí nhì bảng, cánh cửa dự vòng chung kết của U20 Việt Nam vẫn rất hẹp.

Theo cách tính thành tích giữa các đội nhì bảng, do bảng A chỉ có ba đội nên kết quả của đội nhì bảng C trước đội đứng cuối sẽ không được tính. Nếu Iran rơi xuống cuối bảng, kết quả trận U20 Việt Nam gặp Iran sẽ bị loại khi so sánh với các đội nhì bảng khác.

Khi đó, U20 Việt Nam chỉ còn thành tích từ hai trận thua trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine, tương đương 0 điểm cùng hiệu số -4. Đây là bất lợi rất lớn trong cuộc đua giành một trong 7 suất dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trận gặp Iran còn mang ý nghĩa quan trọng hơn đối với tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam bởi vòng loại U20 châu Á 2027 áp dụng cơ chế lên - xuống hạng.

Các đội ở Qualification Phase (Giai đoạn Vòng loại) cạnh tranh suất dự vòng chung kết, trong khi những đội đứng cuối bảng có thành tích thấp nhất đối mặt nguy cơ bị đẩy xuống Development Phase (Giai đoạn Phát triển) ở kỳ tiếp theo.

Bởi vậy, ngay cả khi cơ hội dự vòng chung kết đã trở nên rất mong manh, U20 Việt Nam vẫn cần hướng tới kết quả tốt nhất trước Iran. Một chiến thắng không chỉ duy trì hy vọng đi tiếp mà còn giúp đội cải thiện thành tích trong cuộc đua tránh rơi xuống nhóm Development Phase.