U20 châu Á có thể thức mới, U20 Việt Nam đối mặt kịch bản đáng lo

(VTC News) -

Thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên trong trận ra quân ngày 31/8 khiến U20 Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn tại vòng loại U20 châu Á 2027. Không chỉ đối mặt với nguy cơ sớm hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi còn phải tính đến khả năng xuống hạng, điều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội tranh tài ở sân chơi châu lục trong kỳ tiếp theo.

Theo thể thức mới của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vòng loại U20 châu Á 2027 vừa là cuộc đua giành 15 suất tới vòng chung kết tại Trung Quốc, vừa quyết định những đội phải xuống chơi ở “vòng phát triển” (Development Phase).

Vòng đấu mới này đóng vai trò giống như vòng sơ loại, dành cho những đội bóng có thành tích kém nhất của các vòng loại trước đó. Những đội phải tham dự Development Phase không có cơ hội dự vòng chung kết cùng năm.

U20 Việt Nam khởi đầu bất lợi tại Vòng loại U20 châu Á 2027 khi để thua U20 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-3. (Ảnh: VFF)

Dựa vào thành tích vòng loại các năm trước, AFC xác định được 32 đội đá vòng loại U20 châu Á 2027 (sau đó Philippines rút lui) và giành vé đến Qualification Phase (Giai đoạn vòng loại), chia thành 8 bảng. Tám đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á lần thứ 43 cùng chủ nhà Trung Quốc.

Trong khi đó, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống thi đấu tại Development Phase ở kỳ giải tiếp theo. Như vậy, nếu thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đứng cuối bảng C, U20 Việt Nam lứa tiếp theo sẽ không được trực tiếp góp mặt ở vòng loại U20 châu Á 2029. Khi đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ được thi đấu ở Development Phase để giành quyền thăng hạng lên Qualification Phase tranh vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2031.

Theo thể thức mới, 12 đội ở Development Phase được chia vào 3 bảng I, J và K. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng thăng hạng lên dự vòng loại U20 châu Á 2029.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng C, U20 Việt Nam và U20 Palestine đều chưa có điểm. Tuy nhiên, Việt Nam tạm đứng cuối bảng do hiệu số -3, trong khi Palestine có hiệu số -1 sau thất bại sát nút 1-2 trước Iran.

Màn trình diễn của Palestine trước Iran cũng cho thấy đây không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện Tây Á chơi tương đối cân bằng trước một nền bóng đá được đánh giá cao hơn và chỉ chịu thua với cách biệt một bàn.

Bởi vậy, cuộc đối đầu với Palestine mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U20 Việt Nam. Một chiến thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi giành 3 điểm đầu tiên và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự vòng chung kết, mà còn giúp đội tránh nguy cơ bị đẩy xuống cuối bảng.