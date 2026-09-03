Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9), tỷ số mới nhất

Trận U20 Việt Nam đấu U20 Palestine diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu quyết định cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp của cả 2 đội tuyển.

U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VFF)

Ở lượt đấu đầu tiên, U20 Việt Nam thua đậm U20 Triều Tiên. Tỷ số 0-3 đẩy thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi Yutaka vào thế khó. U20 Việt Nam trước mắt cần thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng - có nguy cơ bị đẩy xuống hạng Development Phase (dành cho các đội tuyển có thành tích yếu kém).

Trong khi đó, U20 Palestine cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng này gây ra nhiều khó khăn và chỉ thua với cách biệt 1 bàn (1-2) trước U20 Iran.