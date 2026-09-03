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Xuất bản ngày 03/09/2026 06:00 PM
Xuất bản ngày 03/09/2026 06:00 PM

Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9), tỷ số mới nhất

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U20 Việt Nam vs U20 Palestine thuộc vòng loại U20 châu Á 2027.

  • Đội hình U20 Việt Nam và U20 Palestine

    Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9), tỷ số mới nhất - 1
    U20 Palestine
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    16
    Diogosamara Lourenco
    TM
    2
    Aiham Dahche
    3
    Talal Ahmed
    10
    Laieth Tayem
    ĐT
    11
    Suheibelias Ali
    12
    Omar Badarna
    14
    Odayadam Nashashibi
    17
    Jasin Abouchaker
    18
    Musab Mubarak
    20
    Bakir Mahmoud
    23
    Bilal Obeid
    DỰ BỊ
    1
    Hamza Sobhieh
    TM
    4
    Omar Badawi
    5
    Motaz Taleb
    6
    Leonlaith Nashashibi
    7
    Bilal Youssef
    8
    Ahmad Yacoub
    9
    Zakidomeland Hamade
    13
    Khaled Atiya
    15
    Mahmoud Rashid
    19
    Ahmad Badran
    21
    Mohamedyahya Marraty
    22
    Baker Dabboura
    TM
    Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9), tỷ số mới nhất - 2
    U20 VIỆT NAM
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    21
    Phan Đình Bách
    TM
    3
    Nguyễn Quốc Khánh
    ĐT
    5
    Lê Tấn Dũng
    7
    Hoàng Trọng Duy Khang
    8
    Đậu Hồng Phong
    12
    Trần Gia Bảo
    14
    Nguyễn Văn Khánh
    17
    Trần Hoàng Khanh
    20
    Nguyễn Trọng Đức Vũ
    22
    Đinh Xuân Khải
    23
    Bùi Duy Đăng
    DỰ BỊ
    1
    Hoa Xuân Tín
    TM
    2
    Đinh Quang Kiệt
    4
    Lê Huy Việt Anh
    6
    Trần Gia Hưng
    9
    Hoàng Công Hậu
    11
    Nguyễn Văn Bách
    13
    Trần Văn Đạt
    TM
    15
    Lê Minh Nhật
    16
    Lê Khả Đức
    18
    Đào Quang Anh
    19
    Nguyễn Thiên Phú

  • Thông tin trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9)

    Trận U20 Việt Nam đấu U20 Palestine diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu quyết định cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp của cả 2 đội tuyển.

    U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VFF)

    U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VFF)

    Ở lượt đấu đầu tiên, U20 Việt Nam thua đậm U20 Triều Tiên. Tỷ số 0-3 đẩy thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi Yutaka vào thế khó. U20 Việt Nam trước mắt cần thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng - có nguy cơ bị đẩy xuống hạng Development Phase (dành cho các đội tuyển có thành tích yếu kém).

    Trong khi đó, U20 Palestine cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng này gây ra nhiều khó khăn và chỉ thua với cách biệt 1 bàn (1-2) trước U20 Iran.

  • Link TV360 trực tiếp U20 Việt Nam đấu U20 Palestine hôm nay

    Thông tin link xem trực tiếp U20 Việt Nam đấu U20 Palestine được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tại Việt Nam.

    Link TV360 trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (sao chép và dán vào trình duyệt web)

    https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957

    Để xem trực tiếp trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Palestine trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

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