Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9), tỷ số mới nhất

Đội hình U20 Việt Nam và U20 PalestineU20 PalestineĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT16Diogosamara LourencoTM2Aiham Dahche3Talal Ahmed10Laieth TayemĐT11Suheibelias Ali12Omar Badarna14Odayadam Nashashibi17Jasin Abouchaker18Musab Mubarak20Bakir Mahmoud23Bilal ObeidDỰ BỊ1Hamza SobhiehTM4Omar Badawi5Motaz Taleb6Leonlaith Nashashibi7Bilal Youssef8Ahmad Yacoub9Zakidomeland Hamade13Khaled Atiya15Mahmoud Rashid19Ahmad Badran21Mohamedyahya Marraty22Baker DabbouraTMU20 VIỆT NAMĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT21Phan Đình BáchTM3Nguyễn Quốc KhánhĐT5Lê Tấn Dũng7Hoàng Trọng Duy Khang8Đậu Hồng Phong12Trần Gia Bảo14Nguyễn Văn Khánh17Trần Hoàng Khanh20Nguyễn Trọng Đức Vũ22Đinh Xuân Khải23Bùi Duy ĐăngDỰ BỊ1Hoa Xuân TínTM2Đinh Quang Kiệt4Lê Huy Việt Anh6Trần Gia Hưng9Hoàng Công Hậu11Nguyễn Văn Bách13Trần Văn ĐạtTM15Lê Minh Nhật16Lê Khả Đức18Đào Quang Anh19Nguyễn Thiên Phú
Thông tin trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9)
Trận U20 Việt Nam đấu U20 Palestine diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu quyết định cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp của cả 2 đội tuyển.
Ở lượt đấu đầu tiên, U20 Việt Nam thua đậm U20 Triều Tiên. Tỷ số 0-3 đẩy thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi Yutaka vào thế khó. U20 Việt Nam trước mắt cần thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng - có nguy cơ bị đẩy xuống hạng Development Phase (dành cho các đội tuyển có thành tích yếu kém).
Trong khi đó, U20 Palestine cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng này gây ra nhiều khó khăn và chỉ thua với cách biệt 1 bàn (1-2) trước U20 Iran.
Link TV360 trực tiếp U20 Việt Nam đấu U20 Palestine hôm nay
Thông tin link xem trực tiếp U20 Việt Nam đấu U20 Palestine được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tại Việt Nam.
Link TV360 trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (sao chép và dán vào trình duyệt web)
https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957
Để xem trực tiếp trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Palestine trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng TV360 từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9), tỷ số mới nhất
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine (19h ngày 3/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U20 Việt Nam vs U20 Palestine thuộc vòng loại U20 châu Á 2027.
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