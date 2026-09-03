U20 Việt Nam thua 2 trận liên tiếp ở vòng loại U20 châu Á 2027

(VTC News) -

Thua đậm 0-3 trước U20 Triều Tiên ở ngày ra quân, U20 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng nhằm níu giữ hy vọng giành vé đến vòng chung kết U20 châu Á 2026. Huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikeuchi thay đổi đội hình và yêu cầu học trò chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine cũng để thua Iran và họ chấp nhận mạo hiểm. Đại diện Trung Đông sẵn sàng giảm số cầu thủ phòng ngự và ưu tiên nhiệm vụ ghi bàn. Trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, U20 Việt Nam chơi hay hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại ít khi tạo được cơ hội đủ nguy hiểm để chuyến hóa thành bàn thắng.

U20 Việt Nam thua U20 Palestine.

Phút 34, bất ngờ xảy ra khi Tayem bình tĩnh thực hiện động tác giả, ngoặt qua hậu vệ U20 Việt Nam và dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng mở tỉ số trận đấu đến với U20 Palestine. Khoảnh khắc để thua khiến tâm lý của Duy Khang và đồng đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bên ngoài sân, các huấn luyện viên liên tục yêu cầu học trò nắn nót hơn trong các tình huống triển khai tấn công. Tuy nhiên, áp lực phải thắng khiến đôi chân của U20 Việt Nam mất đi sự thanh thoát. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho U20 Palestine.

Bước sang hiệp 2, U20 Việt Nam thi đấu tốt hơn rất nhiều so với quãng thời gian đầu trận. Quốc Khánh và đồng đội tạo được không ít cơ hội nhưng Văn Bách và Duy Đăng lại đưa bóng đi dội xà ngang lẫn cột dọc khung thành đối phương. Phút 66, Từ pha tạt bóng của Quang Anh, Quốc Khánh bật cao đánh đầu đội xà ngang và bóng chạm người thủ môn U20 Palestine, bàn thắng đến với U20 Việt Nam.

Bất ngờ đến ở phút 81, nhận đường chọc khe rất hay từ đồng đội, Hamade tung cú dứt điểm tinh tế nâng tỉ số lên 2-1 cho Palestine. Những phút còn lại, nỗ lực của U20 Việt Nam không được đền đáp và họ nhận trận thua 1-2 trước U20 Palestine.

Thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam đứng cuối bảng C với 0 điểm, hiệu số bàn thắng/bại là -4. U20 Việt Nam gần như đã chắc chắn bị loại.

Ở trận đấu sớm, U20 Triều Tiên thắng U20 Iran với tỷ số 2-1 dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.

Kết quả: U20 Việt Nam 1-2 U20 Palestine

Ghi bàn:

U20 Palestine: Laieth Tayem (34’), Hamade (82’)

U20 Việt Nam: Lourenco (66’, phản lưới)

Đội hình ra sân:

U20 Việt Nam: Phan Đình Bách, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tấn Dũng, Bùi Duy Đăng, Đinh Xuân Khải, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Trọng Đức Vũ

U20 Palestine: Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Talal Ahmed, Laieth Tayem, Suheibelias Ali, Omar Badarna, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid, Jasin Abouchaker