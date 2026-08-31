Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất

(VTC News) -

Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9, các đội tuyển cạnh tranh những tấm vé góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Trung Quốc vào năm 2027. Đáng chú ý, kết quả thi đấu ở vòng loại không chỉ quyết định đội nào giành vé tới vòng chung kết mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của các đội trong hệ thống vòng loại ở những kỳ tiếp theo.

U20 Việt Nam nằm cùng bảng C với U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine. Với tư cách chủ nhà của bảng đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ thi đấu toàn bộ các trận trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U20 Việt Nam nằm cùng bảng C với U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine. (Ảnh: VFF)

Bảng xếp hạng vòng loại chính U20 châu Á 2027

Bảng xếp hạng cho nhóm đội đang phát triển ở vòng loại U20 châu Á 2027

Lịch thi đấu của U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027

Vòng loại U20 châu Á 2027 có đội nào tham dự?

Ở vòng loại kỳ này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lần đầu đưa vào áp dụng thể thức thi đấu gồm 2 giai đoạn, với mục tiêu tăng số trận và cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, đồng thời thiết lập hệ thống lên, xuống hạng giữa các nhóm.

Ở Qualification Phase (giai đoạn vòng loại), 32 đội được chia thành 8 bảng. Tám đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á lần thứ 43 cùng chủ nhà Trung Quốc. Trong khi đó, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống thi đấu tại Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.

Song song với đó, Development Phase (giai đoạn phát triển) có 11 đội, được chia thành 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được thăng lên Qualification Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.

U20 Việt Nam bước vào hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng cuộc đối đầu U20 Triều Tiên lúc 19h ngày 31/8 trên sân Việt Trì. Đây được xem là thử thách đáng kể với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi khi đối thủ sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và tổ chức chặt chẽ.