U20 Việt Nam thua U20 Palestine, HLV nói lý do

(VTC News) -

Tối 3/9, U20 Việt Nam thua trận thứ hai liên tiếp tại vòng loại U20 châu Á 2027. Huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikeuchi chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là đối thủ rất mạnh và những thiếu sót của chính các cầu thủ đội chủ nhà.

“U20 Palestine thực sự là một đội bóng rất mạnh. Họ phòng ngự chắc chắn khi cần thiết và phản công đầy hiệu quả”, nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá. Theo ông Ikeuchi, U20 Việt Nam chơi không tốt trong hiệp một, sau đó cải thiện đáng kể ở hiệp 2.

Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi. (Ảnh: VFF)

Thực tế, đội chủ nhà tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng dứt điểm quá kém trước khi nhận bàn thua thứ hai. U20 Palestine không có nhiều tình huống tấn công nhưng tận dụng tốt hơn.

“Đây là trận đấu mà chúng tôi bắt buộc phải thắng. Tôi tin rằng các cầu thủ đã kịp điều chỉnh lại tâm lý và bước vào trận đấu với thái độ đúng đắn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thực sự bắt nhịp hoàn toàn ngay từ hiệp một.

Điểm tích cực là chúng tôi đã tạo ra được những tình huống uy hiếp khung thành đối phương trong hiệp hai. Việc không thể chuyển hóa thành bàn thắng chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả này.

Mấu chốt là khả năng phòng ngự vững chắc trong những thời điểm cần thiết. Tôi cảm thấy rằng, ở khía cạnh này, có lẽ U20 Việt Nam vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Thất bại khiến cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam trở nên khó khăn, dù vẫn còn trên lý thuyết. Chính HLV Yutaka Ikeuchi cũng thừa nhận điều này. Đội chủ nhà đang ở thế bất lợi cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng - bàn thua. Dù vậy, nhà cầm quân người Nhật BẢn khẳng định U20 Việt Nam chưa từ bỏ mục tiêu. Ông cũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người hâm mộ đã cổ vũ đội bóng trong hai trận vừa qua.

“Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ và các khán giả có mặt tại đây. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng”, ông Ikeuchi nói.