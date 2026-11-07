Trình Quốc hội 7 nhóm chính sách đặc thù phát triển du lịch

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam được Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình Quốc hội, sáng 7/11.

Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Bộ trưởng cho biết, dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng những chính sách then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển du lịch; tạo cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, Chính phủ đề xuất 7 nhóm chính sách cụ thể.

Thứ nhất, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án du lịch. Dự thảo xác định địa bàn ưu tiên, phân loại dự án theo các điều kiện tăng dần để áp dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi tương ứng, gồm: dự án du lịch chất lượng cao; dự án du lịch động lực; dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Cả 3 loại dự án này không bao gồm các hạng mục, hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản. Mức ưu đãi, hỗ trợ về thuế, đất đai, hạ tầng được áp dụng tương tự mức quy định tại các pháp luật liên quan đối với những đối tượng khác, nhưng chưa có quy định áp dụng cho dự án du lịch.

Nguyên tắc đặt ra là ưu đãi chỉ áp dụng đối với các hạng mục, hoạt động du lịch. Đối với dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái, làng nghề quy mô vừa và nhỏ, dự thảo đề xuất hỗ trợ hạ tầng thiết yếu, đào tạo, bảo tồn văn hóa, chuyển đổi số và xúc tiến theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thứ hai, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch. Dự thảo đề xuất thí điểm giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên.

Thứ ba, về hỗ trợ, ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới. Các mô hình được đề cập gồm mô hình có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp hưu trí, du lịch giải trí, văn hóa, thể thao, kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, khuyến khích các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thứ tư, về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch. Đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn, dự thảo đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn, cấp phép một lần.

Thứ năm, về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao và nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch. Chính sách cũng hướng tới phát triển nhân lực tại chỗ ở các địa bàn du lịch cộng đồng.

Thứ sáu, về thị thực đặc biệt. Dự thảo đề xuất các chính sách tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế trong nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú; mở rộng miễn thị thực song phương đối với khách từ các thị trường trọng điểm; áp dụng thị thực linh hoạt.

Cùng đó là thí điểm có kiểm soát đối với người nước ngoài làm việc từ xa, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dài ngày; tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực và tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Thứ bảy, về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch. Dự thảo đề xuất ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia.

Ngân sách Trung ương cũng ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.