Cảnh báo mưa trên 200mm, thuỷ điện ở Huế nhận lệnh điều tiết nước về hạ du

(VTC News) -

Ngày 22/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế vừa phát đi lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền.

Trong công lệnh Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, dự báo ngày và đêm 22/9, tại TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm; ngày và đêm 23/9, có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền lúc 10h ngày 22/9 ở mức +55,31m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 331m3/s, lưu lượng về hạ du 182m3/s.

Thủy điện Hương Điền (TP Huế) trong một lần điều tiết nước về hạ du

Trước tình hình đó, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế ra lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250-500m3/s (trong đó qua tuabin với lưu lượng 182m3/s). Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 16h ngày 22/9.

Phó Trưởng ban Ban Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền thực hiện khi nhận được lệnh, tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố qua Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để có sự chỉ đạo.

UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền được yêu cầu nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh. Công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Hương Điền.