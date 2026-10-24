Thủ tướng: Một bộ phim, trò chơi điện tử có thể tạo ra nhiều chuỗi giá trị mới

(VTC News) -

Góp ý vào dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hoá tại phiên thảo luận tổ chiều 24/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập nhiều chính sách lớn trong dự thảo luật, trong đó nhấn mạnh yêu cầu khai thác tiềm năng kinh tế từ các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo Thủ tướng, quy định về sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm là một trong những chính sách rất quan trọng của dự thảo Luật, thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa.

“Đó là chuyển từ chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa sang kết hợp hài hòa giữa phát huy giá trị văn hóa với khai thác tiềm năng kinh tế. Đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Đây là một quan điểm, tư duy rất mới ở trong dự thảo Luật”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng phân tích, giá trị của một sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm ban đầu mà còn ở khả năng khai thác, phát triển các sản phẩm phái sinh, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường và hình thành những chuỗi giá trị mới.

“Chẳng hạn như một sản phẩm điện ảnh, hoạt hình hoặc trò chơi điện tử... từ nội dung số có thể được khai thác trên rất nhiều nền tảng, tiếp cận nhiều thị trường. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của những lĩnh vực liên quan như du lịch, thương mại, dịch vụ và công nghệ số”, Thủ tướng nói.

Về phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng khẳng định các quy định nhằm thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia và nhà giáo tham gia phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa là hết sức cần thiết.

Liên quan đến chính sách tài chính, hỗ trợ đầu tư, Thủ tướng cho biết dự thảo Luật đưa ra những chính sách ưu đãi đặc thù mới nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.

“Tuy nhiên phải rà soát kỹ các quy định về ưu đãi đầu tư, đối tượng được hưởng chính sách thuế trong mối quan hệ với những dự án luật đang trình Quốc hội cũng như pháp luật hiện hành. Việc này để bảo đảm chính sách thống nhất, đúng đối tượng và có sự tương đồng, phù hợp với các lĩnh vực liên quan, trong đó có công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng nói thêm.

Hạ tầng công nghiệp văn hóa không chỉ là công trình

Đề cập chính sách phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa, Thủ tướng cho biết dự thảo Luật đưa ra nhiều thiết chế mới nhằm tạo lập hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp văn hóa.

Cụ thể là công trình, thiết chế phục vụ công nghiệp văn hóa; tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; cơ chế tổ chức hoạt động, sự kiện trong tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa.

Dự thảo cũng quy định về đánh giá hiệu quả hạ tầng công nghiệp văn hóa; sử dụng không gian công cộng cho hoạt động công nghiệp văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa trong các dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng văn hóa số.

Mục tiêu của những chính sách này được Thủ tướng nhấn mạnh là tạo lập hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng đây là dự án luật mới, được xây dựng trong bối cảnh thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp bách về phát triển công nghiệp văn hóa. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định.

“Hạ tầng công nghiệp văn hóa không chỉ nhìn nhận là công trình, mặt bằng hay khu sản xuất mà còn là sự liên kết giữa di sản, cộng đồng, không gian sáng tạo, hạ tầng số và các dịch vụ văn hóa phù hợp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng hạ tầng văn hóa có thể được tổ chức theo mô hình mạng lưới, không nhất thiết các địa điểm phải nằm liền kề nhau, nhưng cần có sự liên kết về tài nguyên văn hóa, sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng và cơ chế quản lý.

Thủ tướng đồng thời lưu ý việc thiết lập hạ tầng văn hóa phải gắn với yêu cầu bảo vệ di sản, giữ gìn cảnh quan, môi trường và có cơ chế quản lý phù hợp với sức chịu tải. Cùng với đó, cần bảo đảm sự tham gia và hưởng lợi chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tại địa phương.