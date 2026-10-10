Phó Thủ tướng Lào: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng là bước ngoặt lịch sử

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Lào là bước ngoặt lịch sử, đưa sự “gắn kết chiến lược” giữa hai nền kinh tế Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào trong các ngày 8-9/10 theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã kết thúc tốt đẹp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, các tầng lớp nhân dân và giới lãnh đạo cấp cao của Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Nhìn lại toàn bộ chương trình làm việc cũng như các kết quả mang tính đột phá đạt được, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đều chung nhận định: “Chuyến thăm không chỉ là sự nối tiếp truyền thống hữu nghị vĩ đại, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa sự ‘gắn kết chiến lược’ giữa hai nền kinh tế Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.”

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết đánh giá về tầm vóc của chuyến thăm, dư luận Lào đặc biệt chú ý đến tính thời điểm và thông điệp ngoại giao mạnh mẽ mà lãnh đạo cấp cao hai nước gửi gắm. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi luôn là tài sản vô giá, trong sáng, thuần khiết và cực kỳ hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Tài sản ấy đã được tôi luyện qua khói lửa chiến tranh, được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu, sự hy sinh của các thế hệ lãnh đạo tiền bối và người dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh việc Thủ tướng Lê Minh Hưng lựa chọn Lào là điểm đến đầu tiên cho chuyến thăm chính thức nước ngoài sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng Việt Nam, đã khẳng định rõ nét sự trước sau như một, sự coi trọng hàng đầu và ưu tiên tối cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào-Việt Nam càng được nhân lên khi đồng chí Saleumxay Kommasith cũng vừa được Quốc hội phê chuẩn đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Chính phủ Lào và được đón vị khách quốc tế đầu tiên là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, việc người đứng đầu chính phủ hai nước gặp gỡ, hội đàm và trực tiếp chỉ đạo hàng loạt chương trình hợp tác trọng điểm ngay trong chuyến thăm đã tạo ra một luồng sinh khí mới, hiện thực hóa các cam kết mang tính định hướng của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước, đưa cấp độ “gắn kết chiến lược” từ nhận thức chung đi vào thực tiễn một cách sinh động.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh chuyến thăm nhận được sự đánh giá cao của dư luận Lào chính là những thỏa thuận cụ thể nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo bước chuyển biến căn bản về kết nối kinh tế vĩ mô và hạ tầng chiến lược giữa Lào-Việt Nam.

Đối với một quốc gia không có đường ra biển như Lào, việc chuyển mình thành trung tâm kết nối logistics của khu vực và Tiểu vùng Mekong là mục tiêu mang tính sinh tử. Vì vậy, việc hai chính phủ tập trung thúc đẩy triển khai các dự án chiến lược cấp quốc gia như Dự án đường cao tốc Viêng Chăn-Hà Nội, phát triển Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), cảng biển quốc tế của Lào, cùng tuyến đường sắt kết nối hai nước Lào-Việt Nam và hệ thống đường ống dẫn dầu được coi là những “tuyến huyệt đạo” hay “xương sống” để gắn kết hai nền kinh tế một cách lâu dài và bền vững.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, lĩnh vực an ninh năng lượng cũng nhận được sự đồng thuận cao. Trước tình hình biến động phức tạp của thế giới, việc Việt Nam sẵn sàng tăng cường mua điện sạch từ Lào, tích cực nghiên cứu hệ thống tuyến đường ống dẫn xăng dầu thay thế cho vận tải đường bộ tốn kém, sẽ giúp Lào giải quyết căn cơ bài toán ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Những con số ấn tượng được công bố nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lào-Việt Nam do hai Thủ tướng đồng chủ trì, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu càng làm nức lòng dư luận. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 8,57 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài được Chính phủ Lào phê duyệt, các doanh nghiệp Việt Nam đã chiếm tới 4,7 tỷ USD. Điều này khẳng định Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nhà đầu tư hàng đầu, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, năng lượng sạch, tài chính-ngân hàng, logistics, du lịch và chuyển đổi số.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng còn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân Lào thông qua các dự án mang tính nhân văn và tầm nhìn tương lai. Lễ bàn giao-tiếp nhận Dự án Hệ thống dữ liệu dân cư và Căn cước công dân Lào do hai Thủ tướng đồng chủ trì được đánh giá là bước tiến lịch sử, giúp Lào xây dựng nền tảng quản trị quốc gia hiện đại trên không gian số, phục vụ hiệu quả cho cả phát triển kinh tế lẫn bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, việc hai Thủ tướng đồng chủ trì Lễ phát động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam, cùng các cam kết tài trợ xây dựng trường học tại tỉnh Huaphan và Champasak, đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ dư luận và giới trí thức Lào. Đây được xem là nguồn đầu tư vô giá cho tương lai, giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước cũng ghi nhận bước tiến mới với các văn kiện hợp tác giai đoạn 2026-2030 được ký kết giữa tỉnh Vientiane và tỉnh Oudomxay với thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình. Sự chủ động gắn kết từ cấp cơ sở và các vùng kinh tế trọng điểm đã tạo nên thế chân kiềng vững chắc cho quan hệ song phương.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào đã kết thúc, nhưng dư âm tích cực vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị-xã hội Lào. Lãnh đạo cấp cao Lào tin tưởng rằng, với 11 văn kiện hợp tác cấp chính phủ và gần 20 văn kiện hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp được trao đổi, chuyến thăm đã tạo ra một xung lực mới, một bước đột phá thực sự nâng tầm quan hệ hai nước.

Phương châm hành động “nhanh-sát thực-hiệu quả-thực chất” được lãnh đạo hai bên thống nhất trong chuyến thăm lần này hứa hẹn sẽ mang lại những chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua và hướng tới các cột mốc kỷ niệm lớn của hai nước trong tương lai, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, tiếp tục là động lực then chốt cho sự phát triển phồn vinh của cả hai dân tộc Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.